Rodolfo Pérez Osores, secretario general del Partido Morado y candidato al Congreso, consignó en la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que sus ingresos fueron 26 mil 500 soles en el 2018. Sin embargo, omitió informar el origen de ese dinero.

En el respectivo documento, el aspirante a una curul solo incluyó su experiencia laboral en la Defensoría del Pueblo, en donde estuvo desde el 2011 al 2014. Pérez Osores, en consecuencia, no reportó ningún puesto de trabajo entre el 2015 y el 2018.

Sobre la consignación de los antecedentes laborales, la Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 23.3, numeral 2, exige a los candidatos detallar su “experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y en el privado”.

Hasta el cierre de esta edición, el secretario general del Partido Morado no respondió nuestras llamadas telefónicas. Tampoco los mensajes que le enviamos vía WhatsApp, medio por el cual le preguntamos en qué laboró durante el 2018 y si desarrolló algún trabajo los años 2015, 2016 y 2017.

Responde. Por la noche de ayer, el candidato Pérez se comunicó con Correo y alegó que sus ingresos provienen de su ejercicio profesional privado (abogado), pero no precisó el año. Al ser consultado por qué no consignó la citada información laboral en su declaración jurada, no respondió.