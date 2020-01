¿Qué acuerdos tomó el partido con respecto al caso de Julio Guzmán y qué estrategia seguirá con miras a las elecciones del domingo?

(La reunión del lunes) ha sido una reunión explicativa, donde hemos escuchado a Julio Guzmán y nos sentimos conformes con las explicaciones que él ha dado: Que estamos frente a un hecho que tiene que ver con la vida privada del candidato y de su familia; y respecto al tema del incendio y la situación de peligro, existen dos informes, uno de la Policía Nacional y otro del Ministerio Público, en los que señalan que no hubo ningún delito, ni puesta en situación de peligro de ninguna persona. Estamos hablando además de Julio Guzmán, de una persona que no es candidato de una elección congresal. Deberíamos concentrarnos en este momento en temas propios de la elección congresal y lo que esto implica.

Hubo voces que pidieron la licencia de Guzmán del partido, ¿seguirá acompañando en la campaña?

No tendría mayor sentido plantear una licencia y eso es lo que nosotros hemos acordado. Estamos conformes con las explicaciones, más bien, tenemos que seguir la campaña (...). Nuestro partido, y eso lo entiende Julio Guzmán, es una institución que está por encima de las personas y de cualquier tipo de circunstancias o sucesos. La institución, los valores y la propuesta del partido tienen que prevalecer.

¿Como líder del partido podría ya no participar de las actividades que faltan hasta el domingo?

La participación de Julio definitivamente va a ser fundamental de cara al proceso electoral que viene (en el 2021). Es el presidente del partido y claramente es un candidato presidencial pero, de cara a este proceso electoral, en el que no es candidato al Congreso, no es algo que él esté evaluando, ni tampoco el partido.

Se declaró improcedente el pedido de exclusión de la candidatura de Daniel Mora por no anexar el acuerdo partidario sobre esta decisión, ¿qué sucede allí?

Ahí el Jurado Electoral Especial (Lima Centro 1) comete un error porque lo que solicitamos fue el retiro de Mora pues se hizo pública esta situación de violencia familiar y esta persona manifestó su disposición a renunciar a su candidatura. El asunto es que Daniel Mora hasta el día de hoy no presenta el documento (de renuncia) al Jurado Electoral Especial. Sin ese documento, nosotros no podemos avanzar. El formalismo que se ha establecido nos ata de manos porque no existe un órgano en el Partido Morado -según el estatuto- que pueda decidir la exclusión de un candidato. Lo único que queda es exigirle la renuncia a Daniel Mora y es lo que estamos haciendo.

Perfil

Rodolfo Pérez, abogado

Es secretario general nacional del Partido Morado desde el 2018. Estudió Derecho en la Universidad de Lima. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo como asistente técnico y comisionado entre los años 2011 y 2014.