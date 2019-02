Sergio Dávila considera que nuevo nombre del partido PPK no debe ser Acción Republicana

Síguenos en Facebook

El congresista de Peruanos por el Kambio (PPK), Sergio Dávila, estimó conveniente que el nuevo nombre del partido político que integra, no debe ser Acción Republicana, al comentar el acuerdo que llegaron los militantes sobre ese tema en la reunión del último sábado.

En diálogo con RPP, el legislador que llegó al Congreso en condición de invitado por PPK, señaló que existen otras denominaciones que podrían ser una mejor alternativa para la agrupación política.

"Acción Republicana y Unidos por la República ya están siendo utilizados. Hay tantos nombres que podrían caer bien para la nueva denominación. Considero que ellos (militantes) deberían elegir otro nombre", subrayó.

Recientemente, trascendió que Peruanos por el Kambio ahora se llamaría Acción Republicana, nombre de la bancada que busca ser aceptada por la Oficialía Mayor del Parlamento. Además, el congresista Salvador Heresi quien renunció a la bancada de PPK, pero no a ese partido, se encuentra en la búsqueda de conformarla.

"Es una buena alternativa mantenerse dentro del oficialismo"

Luego, Sergio Dávila aseguró no tener previsto dejar la bancada oficialista ahora que va a cambiar de denominación como lo han anunciado el parlamentario Gilbert Violeta y el secretario nacional de PPK, Sergio Villacorta.

"Eso no puedo descartarlo. Una de las primeras opciones es continuar dentro de la bancada. No he pensado en renunciar en este momento. Creo que es una alternativa buena mantenerse dentro del oficialismo", enfatizó.

Al ser consultado que en su condición de invitado de PPK se siente parte de ese partido, Dávila respondió: "Estoy dentro de la bancada, lo que significa que soy miembro de la bancada oficialista. No es que no me haya sentido parte, pero siempre hay que dejar en claro que fui invitado no un militante".