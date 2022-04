La congresista Sigrid Bazán se pronunció sobre los intensos disturbios generados este 5 de abril, en las calles del Centro de Lima, contra el presidente Pedro Castillo.

La legisladora de Juntos por el Perú fue consultada sobre la cercanía de su bancada con el actual gobierno de Perú Libre. En este sentido, aseguró que su grupo parlamentario no es un “aliado del gobierno”, sino que legisladores dentro de él se mantienen críticos con la gestión perulibrista.

“Nunca dije que mi partido no era aliada del gobierno, no tengo una militancia formal, mi bancada tiene un integrante que es parte del gabinete. Yo no me considero aliada del gobierno”, afirmó en diálogo con el portal ‘Epicentro’.

En otro momento del diálogo, la conductora del espacio, Anuska Buenaluque, cuestionó severamente las palabras de la parlamentaria, pues aseguró que “su lideresa Verónika Mendoza (expresidente de la organización política) ha sostenido y ha hecho gobierno con el presidente Pedro Castillo”.

“Esa es la verdad. Ha estado callada viendo desde la barrera, ha colocado a ministros, ha participado en supuestas resoluciones de crisis y ha seguido callada, pero ha seguido operando”, aseguró la periodista.

Frente a estas declaraciones, Bazán Narro aseguró que “nunca defendió a Pedro Castillo, sino a la figura presidencial”.

“Es muy simplista decir Verónika (Mendoza) y Vladimir Cerrón son lo mismo y quieren copar el Estado”, manifestó.