La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) señaló que se equivocó al momento de comentar sobre el origen del dinero que le permitió comprar un departamento y una casa. Aclaró que lo obtuvo por el rescate de un fondo mutuo.

“El origen de los fondos es un fondo mutuo, es un fondo que finalmente mi padre tiene de su liquidación... yo me he corregido porque yo dije fondo de jubilación, y dije jubilación porque yo tengo una propuesta del tema de jubilación y de la reforma del sistema de pensiones. Me corrijo, soy hidalga en decir que me equivoqué, es un fondo mutuo”, alegó Bazán en declaraciones a Exitosa.

También señaló que en ningún momento ha cambiado de versión, además, afirmó sentirse tranquila y se mostró a favor de que su caso sea revisado por la Fiscalía.

“Me hace muy tranquila que el caso que ha sacado un medio de comunicación, semana tras semana, hoy lo vea la Fiscalía. De hecho, ya lo vio la Fiscalía y lo archivó”, indicó.

Bazán señaló que el dinero que obtuvo para comprar el departamento que posee es a raíz de un fondo mutuo, mismo que fue conseguido tras vender un inmueble al triple de su costo por las mejoras que se le hizo.

“Ese dinero es parte del rescate de un fondo mutuo. Se compra esa vivienda y se vuelve a vender. Producto de ello yo compro ese departamento que declaro antes de ser congresista, por supuesto con todos los papeles. Yo soy propietaria de un inmueble, se dice que tengo varias casas, creo que todos son rumores y la Fiscalía lo ha investigado”, precisó.