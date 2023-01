La congresista Sigrid Bazán, durante su intervención en la sesión del pleno del Congreso y que fue suspendida por quince minutos, lamentó la muertes de personas inocentes en las protestas, pero también señaló que los saqueadores-en Juliaca- deberían estar en prisión.

“Es indignante lo que hemos escuchado ayer del premier Otárola, donde para él si no llega a Lima (la protesta) la gente que se muera, en Lima no puede pasar nada, pero si es en Puno, Cusco y en Ayacucho manda la gente a matar. Ha fallecido un adolescente, un médico un vendedor de agua. No estamos hablando de saqueadores, los saqueadores deberían estar en la cárcel y tampoco están en la cárcel”, sostuvo.

Por ello, la parlamentaria pidió la renuncia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, así como la salida de Dina Boluarte, de quien dijo no busca la solución a las protestas y solo quiere aferrarse al poder “en base a balas” y ni sembrar la paz.

Asimismo, lamentó que algunos congresistas les importe más los saqueos a la propiedad privada que la vida de una persona, como si el material tuviera más valor.

Por su parte, su colega Susel Paredes dijo que lo mejor es que haya adelanto de elecciones en el país y que la segunda votación de esta reforma constitucional se apruebe en febrero luego de concluir la legislatura.

