La legisladora de Acción Popular, Silvia Monteza, afirmó estar a favor de que se censure al ministro del Interior Dimitri Senmache, debido a que tendría responsabilidad en la fuga del exministro Juan Silva, quien es investigado por presuntas irregularidades en su gestión.

“Eso [la fuga de Silva] es alarmante, la policía tiene un rol importante y el ministro del Interior es el responsable. Yo creo que sí hay que censurarlo porque no esta cumpliendo su rol”, aseveró.

No obstante, refirió que no puede adelantar la posición de su bancada pues todavía no se ha discutido la moción de manera interna.

“Como bancada no nos hemos reunido para ver ese tema, a mí me sorprende la actitud del ministro del Interior por el huida del exministro silva, vamos a analizar la situación de la censura”, añadió.

Al ser consultada sobre una eventual postulación de Gladys Echaíz a la presidencia del Congreso, Monteza destacó el perfil de la exfiscal de la Nación para dicho cargo.

“La veo [a Echaíz] como una señora con experiencia que reúne los requisitos. Es una persona coherente y con experiencia”, aseveró.

El día de ayer, la bancada de Fuerza Popular consiguió las 33 firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga del extitular de Transportes Juan Silva y las muertes por enfrentamientos entre mineros artesanales en Caravelí, región Arequipa.

El documento lleva las rúbricas de 34 legisladores, la mayoría de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, además de Karol Paredes (Acción Popular), Kira Alcaraz (Somos Perú), Gladys Echaíz y Roberto Chiabra (ambos de Alianza para el Progreso).