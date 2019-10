Yehude Simon: Me pondré a disposición de Fiscalía porque no recibí nada de Odebrecht

Síguenos en Facebook

El expremier del segundo gobierno de Alan García, Yehude Simon, aseguró que se pondrá a disposición de la Fiscalía este lunes 7 de octubre para declarar sobre el supuesto dinero que recibió de Odebrecht. Afirmó que jamás se ha beneficiado económicamente de ninguna empresa.

"Apoyo todo el trabajo que hacen los fiscales. Segundo, el día lunes personalmente estaré yendo a la Fiscalía para ponerme a disposición, no voy a esperar que me citen. Tercero, simplemente voy a decir y reafirmar lo que he dicho toda mi vida: no he recibido jamás ni de Odebrecht ni de ninguna empresa un beneficio económico, sea legal o no", expresó.

Olmos

"Por tanto, niego que el señor Barata me haya entregado dinero a mí, niego absolutamente cualquier posibilidad de corrupción con respecto al proyecto Olmos durante mi gestión y eso es lo que me tranquiliza. Creo que finalmente solicitaremos al señor fiscal que diga exactamente cuándo se entregó dinero para saber qué ha pasado", añadió.

En ese sentido, Simon refirió que no pondrá en tela de juicio lo dicho por Jorge Barata, pero sí que él diga que no sabe quién es 'Sipán' y que le dio dinero para una campaña de la cual nunca se enteró.

"La mejor prueba es que yo nunca he recibido [dinero de Odebrecht es que] él tiene que decirme cuándo me dio, en qué banco lo puso, uno no puede acusar o decir: 'le ha dado' sin pruebas. Tiene que demostrar que a mí me entregó dinero y yo nunca he recibido dinero ilegal y nunca lo he pedido", aseveró.

Odebrecht

Yehude Simon recordó que en su gestión en la PCM, en el 2009, Odebrecht postuló en un proceso de selección para obtener la concesión de una obra de saneamiento denominada Taboada, una planta de tratamiento de agua, pero no ganó y empezó una campaña en los medios de comunicación.

"Yo personalmente pregunté a la responsable de Proinversión en ese momento, la señora [Cayetana] Aljovín, porque ella había presentado una carta de renuncia que no iba a aceptar que Odebrecht se beneficie. Yo delante de ella rompí la carta y dije que jamás íbamos a aceptar una situación como esa. Cité al señor Barata y le dije exactamente eso, que ellos no podían ganar una obra en mala forma. Si yo hubiera recibido dinero, simplemente no tendría la autoridad moral para hacerlo", sentenció.