Escrito por Karina Valencia y Sofía López

Inesperado final. El pleno del Congreso aprobó ayer -en primera votación- la eliminación de la inmunidad parlamentaria, tras las críticas a su labor respecto a la reforma política proferidas por el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, el levantamiento de esta prerrogativa también alcanza al jefe de Estado, al defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional, además de eliminar el antejuicio para otras altas autoridades como ministros, miembros del Tribunal Constitucional (TC) y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como de los titulares de la Defensoría y la Contraloría, entre otros.

En el caso del jefe de Estado, se estipuló que este pueda ser acusado directamente por delitos contra la administración pública cometidos durante su función o anterior a ella.

Al promediar las 9 y 17 de la noche, el pleno aprobó la modificación del artículo 93 de la Constitución con 110 votos a favor y 13 en contra. Solo se opuso, en bloque, el Partido Morado y algunos congresistas del Frente Amplio y de Fuerza Popular. Se requerían al menos 87 votos.

La modificación de alcance constitucional deberá ser ratificada en una segunda votación en una nueva legislatura, prevista para el mes de agosto.

Si la iniciativa es ratificada en la segunda legislatura, la norma legal regiría inmediatamente, señaló a Correo el constitucionalista Natale Amprimo. Es decir, el presidente Vizcarra podría ser denunciado en cualquier momento.

La medida implicaría que los denunciados no gozarían de inmunidad.”Tampoco gozarían de inmunidad las autoridades que hoy gozan de ella”, precisó. El abogado explicó que en el Perú no existe la figura de los derechos adquiridos, lo que permitiría que las solicitudes contra funcionarios puedan tramitarse. Es decir, si un fiscal solicita la medida de detención preliminar, preventiva u otra, se tramitaría. “porque ya no gozarían de inmunidad”, sostuvo.

El final del día, pues, trajo una sorpresa mayúscula para el Ejecutivo, que tuvo, del Congreso, una respuesta que quizá no esperaba.

Y es que la historia había empezado muy temprano con un domingo demasiado movido políticamente.

Tras las críticas recibidas por no eliminar la inmunidad y no impedir que condenados en primera instancia por delito doloso puedan postular a un cargo público, el presidente del Congreso y los voceros de las bancadas promoviero un pleno de emergencia. Era ayer el único día que podría realizarse.

Fue entonces que, al promediar el mediodía, el presidente Vizcarra se les adelantó con un mensaje a la Nación en la que emplazaba al Congreso, lo criticaba y planteaba sus propias soluciones, como un referéndum (ver nota anexa).

A las tres de la tarde, la Junta de Portavoces se reunió y definieron la agenda. Sin duda, fue allí que se “cocinó” la réplica que el jefe de Estado seguramente no esperaba y se convocó a un pleno desde las cuatro de la tarde.

CONVOCATORIA. Así, apenas iniciado el pleno, que fue virtual, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, optó por responder al Ejecutivo y criticar el cuestionable manejo que ha mostrado respecto a la pandemia.

Aseguró que la sesión convocada era parte de una decisión tomada inicialmente por la Mesa Directiva de convocar a Junta de Portavoces y así programa a un pleno dentro de la actual legislatura.

“Se pretende confundir al pueblo peruano en hacer declaraciones lamentables que, los que queremos el cambio, no podemos permitir y tenemos que diferenciarlo”, sostuvo respecto a lo dicho por Vizcarra.

PRIMER PUNTO. Recién una hora después de iniciada la sesión y como primer punto de la agenda, se sometió a voto la reconsideración para evaluar nuevamente el dictamen para eliminar la inmunidad parlamentaria.

La solicitud fue aprobada con 110 votos a favor y 14 en contra, por parte de Fuerza Popular.

Tras ello, el titular de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (APP), sustentó el texto del dictamen de su grupo de trabajo, el cual -dijo- “ha sido el fruto de una serie de negociaciones políticas”.

El dictamen de señalaba que los legisladores “no son responsables ante la autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria; que realicen en el ejercicio de sus funciones”.

Y que los procesos penales contra los congresistas por delitos comunes cometidos “durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia”.

Ante ello, legisladores de otras bancadas cuestionaron que el oficio no contemple el retiro de la inmunidad para el presidente y otros altos funcionarios, como sí se señalaba en un texto sustitutorio respaldado por Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú.

Y como también se formulaba en el dictamen en minoría de Constitución. Así empezó la historia.

Al cierre de esta edición, se debatía la prohibición para postular a los condenados en primera instancia.