Solicitan incluir a PPK y Zavala como investigados sobre carretera Interoceánica Sur

Síguenos en Facebook

El procurador ad hoc Jorge Ramírez solicitó al Ministerio Público que se incorporen como investigados en el caso Interoceánica Sur al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, al expremier Fernando Zavala, al chileno Gerardo Sepúlveda y a las empresas Westfield y First Capital, tras obtener nuevos elementos que se integraron a las pesquisas por la adjudicación de la obra durante el régimen de Alejandro Toledo.

En este caso, Kuczynski siempre participó como testigo, al igual que Zavala y Sepúlveda. Sin embargo, la defensa del Estado para los casos "Lava Jato" considera que existen elementos nuevos para incluirlos en las investigaciones.

Hechos

Ramírez indicó que deben ser incorporados por la emisión del informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso. De la información recogida, dice el procurador, resalta la vinculación del estudio de factibilidad y actos realizados durante la entrega en concesión de la carretera Interoceánica Sur.

También por la modificación de las bases para el concurso de la concesión de la obra que se realizó mediante la emisión de circulares, favoreciendo al consorcio postor (Conirsa) conformado por la empresa Odebrecht para lograr la buena pro en los plazos del acuerdo colusorio.

Por último, también pesó la vinculación que existe entre los investigados en la ejecución de la obra, como la suscripción de las adendas Nº 1 y Nº 3 para los tramos 2 y 3 del proyecto de la carretera Interoceánica Sur.

Historia

En su condición de presidente de la República, Toledo a través de su asesor presidencial en seguridad, Avraham Dan On, concertó con Jorge Barata para favorecer a la empresa Odebrecht en las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Esto se habría producido durante la denominada "Cumbre de Río" realizada en noviembre del 2004. En este periodo, según la Fiscalía, se acordó el pago ilícito de $35 millones con la finalidad de mantener los plazos del concurso, pese a los pedidos de postergación por otros postores, y modificar las cláusulas de las bases de la licitación, con el único fin de entregarle la obra a la constructora brasileña y dificultar e impedir la participación de otras empresas.

Revelaciones

Barata, en su declaración del año 2016, señaló a la Fiscalía que el pago ilícito habría sido solo de $20 millones al únicamente haberse cumplido la condición para mantener los plazos de la licitación, siendo este canalizado a través de diversas empresas offshore (Trailbridge Ltd., Warbury and Co., Merhav Overseas Limited) del grupo empresarial de su coimputado, Josef Maiman.

Esto se habría realizado mediante contratos ficticios con la transnacional brasileña entre los años 2006 y 2010, los cuales ascendieron a $9 millones 626 mil, para luego ser transferidos a las empresas ligadas a Dan On y Toledo, siendo este último el beneficiario.