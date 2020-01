La candidata al Congreso por Solidaridad Nacional Yeni Vilcatoma afirmó que ayer no asistió al último debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), porque su colega Nelly Cuadros “usurpó su lugar”.

“Sí estaba inscrita, mi asistencia fue confirmada pero mi lugar fue usurpado por Nelly Cuadros, sin respeto alguno por las reglas del debate. ¡La jefa de campaña hace lo que le da la gana!”, escribió la exlegisladora mediante su cuenta de Twitter.

Sí estaba inscrita, mi asistencia fue confirmada pero mi lugar fue usurpado por @NellyCuadrosC, sin respeto alguno por las reglas del debate. La jefa de campaña hace lo que le da la gana! https://t.co/6KSqm2MRDN — Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) January 20, 2020

Asimismo, Vilcatoma explicó que sus propuestas fueron enviadas e indicó que Solidaridad Nacional mintió al afirmar que Cuadros estaba acreditada para el debate del último domingo.

“Envíe mis propuestas legislativas como se me pidió, para el tema anticorrupción pero no me permitieron participar. Además, se publicó a través de la cuenta del partido que Nelly Cuadros estaba acreditada, lo cual era falso”, agregó.

Envíe mis propuestas legislativas como se me pidió, para el tema anticorrupción pero no me permitieron participar. Además, se publicó a través de la cuenta del partido que @NellyCuadrosC estaba acreditada, lo cual era falso. — Yeni Vilcatoma (@YeniVilcatoma2) January 20, 2020

Como se recuerda, Nelly Cuadros, quien asistió en lugar de Yeni Vilcatoma propuso reemplazar el enfoque de género de la familia y la creación del Ministerio de Familia.

“Planteamos la libertad de objeción de conciencia. Planteamos el respeto a la libertad religiosa”, indicó.