El vocero de la bancada de Somos Perú, Rennan Espinoza, anunció que su grupo parlamentario otorgará el voto de confianza al Gabinete presidido por el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el próximo martes 11 de agosto.

Espinoza explicó que no se han producido grandes cambios en el Gabinete, por lo que consideró que corresponde que su grupo dé la confianza.

“Sí, vamos a darle la confianza, es coherente y lógico siendo que no hay un cambio sustancial y es el mismo equipo, pues no hay ningún motivo por qué no dársela”, declaró a la Agencia Andina.

Indicó que su bancada considera que la exposición de Martos debe plantear un equilibrio entre la lucha contra la pandemia del coronavirus y la reactivación económica.

En esa línea pidió que se incluya una autocrítica hacia la gestión emprendida por el Gobierno para mitigar nuevos contagios y muertes por COVID-19.

“Cuando se presentó el premier Cateriano yo le expresé que de las 46 hojas de su discurso dos se referían a la pandemia y 26 al tema económico. Nosotros creemos que debe haber un equilibrio entre ambas cosas. (…) qué hacemos si no tenemos seres humanos en buen estado de salud”, aseveró.

Finalmente, adelantó que su bancada está evaluando realizar un solo pronunciamiento durante el debate luego de la presentación de Martos a fin de que la sesión de pleno no se extienda hasta la madrugada, como ocurrió el último 4 de agosto, cuando se le negó la confianza al Gabinete liderado por Pedro Cateriano.

“Hemos estado mañana, tarde, noche y madrugada, entonces no le demos más tiempo a algo que ya está casi decidido. Deberíamos escuchar un mensaje corto e irnos al voto porque también los congresistas ya se han expresado, así que no hay que dedicarle más tiempo a esto”, sostuvo.

Cabe indicar que los 11 integrantes de Somos Perú votaron a favor de dar la confianza a Cateriano; sin embargo, la votación final fue de 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones.