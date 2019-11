Somos Perú sobre decisión de Susel Paredes: "Entendemos que sus labores en La Victoria son su prioridad"

La gerente de Seguridad Ciudadana de La Victoria no formará parte de próximo Congreso. (Foto: GEC)

El partido político Somos Perú lamentó que la gerente de Seguridad Ciudadana de La Victoria, Susel Paredes, haya decidido ya no ser parte de la lista de candidatos para el Congreso por Lima Metropolitana que iban a presentar para las elecciones del 26 de enero del 2020.

“Entendemos que sus labores en la Municipalidad de La Victoria sea por ahora su prioridad, y la felicitamos porque realiza un buen trabajo. Que sigan los éxitos, dando seguridad y poniendo orden”, señaló el partido a través de un comunicado que difundieron esta mañana.

Horas antes, Susel Paredes confirmó vía Twitter que había decidido “por sus convicciones éticas” ya no ser parte de la lista en la cual había confirmado que postularía. “Mis convicciones éticas me impiden continuar en la lista de Somos Perú. Me avocaré a mi trabajo en La Victoria por el orden y la seguridad”, indicó.

“En Somos Perú nos apena su decisión porque es una mujer valiosa, siempre tendrá las puertas abiertas para construir un mejor país y renovar la política. Somos Perú es un partido lleno de personas como ella, dispuestas a darlo todo por la patria”, indicó el partido en su comunicado.

El vocero de Somos Perú, Jorge Valdez, dijo desconocer las razones por las cuales Susel Paredes había decidido declinar de su candidatura al Congreso, y manifestó que esperará que la gerente de seguridad de La Victoria oficialice su alejamiento.

“Luego de pasadas las elecciones internas se está procediendo a la inscripción de los candidatos y realizando las depuraciones que sean necesarias para llevar una lista congresal adecuada a la demanda de la población”, aseguró Valdez.