​Subcomisión: Daniel Salaverry exige a César Segura priorizar denuncia contra Héctor Becerril (VIDEO)

El titular de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, exhortó al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, a dar prioridad a la denuncia contra Héctor Becerril por presuntamente haber recibido una coima para remodelar su casa en Trujillo.

"Ya he tenido varios cruces de palabras con el presidente de la Subcomisión y no quisiera seguir en ese tema, pero creo que estos temas deben manejarse de manera inmediata y no en orden cronológico", señaló.

En ese sentido, dijo que lo dicho por Mirtha Gonzále, de haber entregado 75 mil soles en materiales de construcción a favor del fujimorista, es un caso muy grave.

"Dependerá del Poder Judicial que solicite al Congreso el levantamiento de la inmunidad pero lo mejor es que se investigue", anotó.

Ante ello, indicó que le recomienda tanto a Segura Izquierdo como al resto de presidentes de las distintas comisiones priorizar a las denuncias graves que llegan a sus grupos de trabajo.

Finalmente, respecto a la situación de Pedro Chávarry a quien se le acusa de ordenar a su exasesora de ingresar a su oficina lacrada para retirar documentación que presuntamente lo vincula con una serie de irregularidades, precisó que se deben realizar las indagaciones y de ser hallado responsable "que le caiga todo el peso de la ley".

Segura responde

El congresista César Segura (FP), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respondió al titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, quien le recomendó atender con prioridad la denuncia contra Héctor Beceril.

"No es una presidencia autócrata la que yo manejo. El pleno de la Subcomisión ha acordado que los casos se tienen que ver de manera cronológica como se han venido viendo durante los últimos años", precisó a los medios de comunicación.

Por ello, dejó en claro que únicamente puede variarse tal decisión si es que los voceros de la bancadas o a través la Junta de Portavoces se recomienda atender un determinado caso.

"Cuando vimos el tema de Pedro Chávarry fue porque los voceros de pronunciaron, lo llevamos a la sesión y Juan Sheput recomendó que fuera todos los casos del Ministerio Público", anotó.

Además, recordó que de agosto del año 2018 a febrero de este año su grupo de trabajo se reunió 22 veces, lo que constituye la mayor cantidad de sesiones a comparación de otros años.

"Nosotros estamos siendo célebres viendo los casos que tenemos en la comisión", finalizó.