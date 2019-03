​Subcomisión de Acusaciones: Juan Sheput fue designado como delegado del caso Chávarry

Síguenos en Facebook

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría la designación del congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) como delegado de las denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

La presidencia del grupo de trabajo, a cargo del fujimorista César Segura, propuso al integrante de Concertación Parlamentaria, quien obtuvo el voto de todos los miembros presentes a excepción del propio exoficialista.

Durante la sesión, el aprista Javier Velásquez Quesquén reconoció el trabajo realizado por Sheput Moore en anteriores oportunidades donde también se le asignó la indagación contra Chávarry Vallejos.

Cabe indicar que, semanas atrás, Segura Izquierdo había propuesto a Luis Galarreta como el posible delegado del referido caso, lo cual quedó en solo eso, una propuesta.

Sin embargo, también se generó todo un análisis y debate respecto al veto hacia ciertos congresistas para investigar cualquier tipo de denuncias. Sheput agradeció los gestos positivos de sus colegas integrantes de la comisión.

"Si no entendemos que no podemos aceptar el veto para cualquier parlamentario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, este Congreso no tiene sentido", señaló.