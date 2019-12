Susel Paredes: “Me gustaría ser alcaldesa de Lima, no descarto postular”

La gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, aseguró que le gustaría convertirse en alcaldesa de Lima y no descartó la posibilidad de postular a la comuna metropolitana.

En Radio Nacional, aseguró que continuará en política “hasta el último día” de su vida y precisó que cuando deje la comuna de La Victoria, se dedicará a preparar paquetes de asesoría a municipalidades del interior del país.

"Por supuesto que voy a continuar en política hasta el último día de mi vida. Hasta cuando sea viejita postularé para ser presidenta de mi edificio […] Me gustaría ser alcaldesa de Lima, no descarto que vaya a postular, no descarto nada, los políticos somos ambiciosos […] Me encantaría el reto de Lima", señaló.

Respecto a su salida de la gerencia victoriana, Paredes señaló que ha “cumplido su ciclo” y que gracias a su labor en los últimos meses junto con el alcalde distrital, George Forsyth, el emporio comercial Gamarra luce ordenado y monitoreado.

“He cumplido un ciclo, el alcalde [George Forsyth] me dijo que ordene Gamarra y le dejo una Gamarra ordenada […] Nuestro trabajo ha permitido tener las treinta manzanas de Gamarra en orden. Tenemos aún trabajo por hacer en los alrededores de Gamarra”, aseveró.

Respecto al caso de los presuntos aportes ilícitos a Fuerza Popular para las campañas electorales del 2011 y 2016, Susel Paredes consideró que la lideresa de dicho partido, Keiko Fujimori, “no ha dicho la verdad”.

“Hay indicios, en mi opinión, de que hay obstrucción a la justicia, ella [Keiko Fujimori] no ha dicho la verdad. Ella dijo que todo estaba bancarizado y luego vemos las maletas con dinero”, sentenció.