Tania Pairona renunció a Nuevo Perú tras alianza con Perú Libre de Vladimir Cerrón

La exparlamentaria Tania Pairona renunció a Nuevo Perú y se convirtió en la quinta integrante de ese partido en tomar esa decisión tras la alianza con Perú Libre de Vladimir Cerrón y Juntos por el Perú de Yehude Simon.

A través de su cuenta de Facebook, Pariona indicó que su determinación responde a su desacuerdo por la alianza con un personaje que tiene sentencia por corrupción en alusión a Cerrón.

"Es importante la unidad de la izquierda, es lo que más quisiera, pero unidad entreverada con un personaje que tienen sentencia por corrupción no. Es momento de dar una visión de política diferente a las nuevas generaciones", escribió.

Luego, refirió que ha dado la lucha frontal contra la corruptela desde el Parlamento y dijo que siempre mostrará su rechazo a esos actos.

"Me mantengo firme en la necesidad de no dar cabida a la corrupción, ni a la misoginia, homofobia y xenofobia. Es todo lo que no quiero de una izquierda", sostuvo.

También, dijo que ahora no siente coherente sustentar lo que resulte contrario a sus principios.

"Cuando en nuestro país se violan los derechos humanos y se matan a las mujeres todos los días por creencias y prácticas machistas inoculadas en la sociedad, nuestro deber tendría que ser trabajar para enfrentarlas y erradicarlas", añadió.

El último jueves, Marisa Glave e Indira Huilca renunciaron a Nuevo Perú, a días de oficializarse la alianza. Los primeros en dar un paso al costado fueron Horacio Zeballos y Richard Arce.

Recientemente, el Poder Judicial ordenó la liberación de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, quien fue condenado por un tema de una obra en La Oroya.

El juez cambió la prisión efectiva de 4 años y ocho meses el por arresto domiciliario.