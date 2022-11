La congresista Tanía Ramírez (Fuerza Popular) sostuvo que la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a fin de eliminar la ley que regula dicho recurso demuestra la desesperación del jefe de Estado, Pedro Castillo, porque más congresistas se muestran a favor de la moción de vacancia en su contra.

“La cuestión de confianza es desesperación de Pedro Castillo porque aumentan los votos para vacarlo, es evidente que su objetivo es cerrar el Congreso ya que tiene la suerte echada. Es un tema de desesperación que tiene este momento”, señaló la fujimorista en diálogo con Correo.

Asimismo, dijo que las expresiones del mandatario contra el Legislativo y la presentación de la cuestión de confianza solo motiva a más congresistas a que estén a favor de vacarlo y “no lo tengamos un minuto más en Palacio de Gobierno”.

Para la legisladora, que la Comisión de Constitución haya archivado el proyecto por él que el Ejecutivo presentó la cuestión de confianza ha sido lo más coherente, ya que el Tribunal Constitucional ha dicho “que es un tema constitucional”

“Entonces por qué podrías debatir algo que está súper claro, que no quieran ellos entender (…) así como entendieron que la Asamblea Constituyente no va, lo harán por la cuestión de confianza. Nosotros estamos por el camino correcto, no hay tema que discutir las cosas están súper claras”, alegó la parlamentaria.

Sobre la aprobación del informe final contra Castillo por el presunto delito de traición a la patria, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Ramírez dijo que es lo que correspondía y que es un buen precedente para que un presidente “tenga cuidado al momento de expresarse”, ya que representa a la Nación.

Sobre la aprobación del informe final contra Castillo por el presunto delito de traición a la patria, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Ramírez dijo que es lo que correspondía y que es un buen precedente para que un presidente “tenga cuidado al momento de expresarse”, ya que representa a la Nación.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA

VIDEO RECOMENDADO

Odebrecht: Fiscalía de Brasil suspende cooperación con Perú