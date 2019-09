TC evaluará hábeas corpus por libertad de Keiko Fujimori el 25 de setiembre

Síguenos en Facebook

Solo un día después de que la Corte Suprema confirmara laos 18 meses de prisión preventiva de Keiko Fujimori Higuchi, el Tribunal Constitucional (TC) anunció la fecha en la que evaluará el hábeas corpus presentado para la liberación de la lideresa de Fuerza Popular: el próximo 25 de setiembre.

En efecto, el presidente del TC, Ernesto Blume Fortini, precisó que ese día el pleno del máximo organismo interpretativo de la Carta Magna verá el recurso interpuesto por Sachi Fujimori, hermana de la excandidata presidencial.

El magistrado agregó que la propia Keiko Fujimori puede participar -si así lo solicita- en la audiencia, mediante llamada telefónica o una videoconferencia.

DESECHA PRESIONES

El titular del TC, quien será el ponente en el caso de la lideresa “naranja”, descartó cualquier irregularidad en torno a dicho hábeas corpus y rechazó los cuestionamientos por una supuesta celeridad en el proceso; aunque otros detractores advierten que se busca postergar la decisión hasta que el Congreso de la República -de mayoría fujimorista- nombre a los seis nuevos magistrados que integrarán dicha institución.

Sobre el tema, Blume Fortini explicó que desde el año 2002 se instauró una práctica para priorizar los “casos emblemáticos” y de “alto interés público”.

En ese sentido, agregó que en lugar de sortearse quién será el ponente, como ocurre en la mayoría de las causas, el pleno del TC lo elige. Relató que él propuso para dicha labor a sus compañeros Augusto Ferrero y Marianella Ledesma, quienes lo rechazaron.

“Frente a esta situación, el magistrado Miranda Canales, vicepresidente, me propuso a mí y los demás coincidieron (...). Por lo tanto, es totalmente falso lo que se podría haber afirmado en el sentido de que yo tendría un direccionalidad para llevar esta ponencia”, enfatizó en entrevista a Canal N.

Asimismo, el magistrado desmintió las aseveraciones respecto de que él ya tendría adelantada una postura, cercana a lo esperado por Fuerza Popular.

“Son gajes del oficio el estar golpeado por un lado y por el otro (...). Me han dicho humalista, vizcarrista, fujimorista, aprofujimorista y acá se dice ‘keikista Blume’. Esto es sumamente grave, y sumamente falso, porque no hay que olvidar que cuando fui asesor principal del exalcalde de Lima Alberto Andrade, fallecido ya, quien derrotó al ingeniero (Jaime) Yoshiyama (exministro de Alberto Fujimori) en las elecciones del año 95, fui objeto de una serie de amenazas y de cuestionamientos”, rememoró.

Recordó que incluso hay un “vladivideo” en el que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos refiere que el ahora miembro del TC era una “especie de cerebro” de Andrade y que tenían que “tocarlo” de alguna manera.

“Cuando uno tiene la tranquilidad de consciencia, cuando uno actúa con transparencia, con honestidad, con honestidad a toda prueba, no acepta presiones. Se van a venir tiempos duros y se me va a presionar igual (...). Pero este Tribunal es autónomo, es independiente y no acepta presiones vengan de donde vengan (...). Aquí no hay ninguna direccionalidad. La única direccionalidad es la de actuar en el marco de la Constitución y de la ley”, sentenció.

¡LIBERTAD!

Por su parte, Fuerza Popular consideró que la reducción de la prisión de Fujimori “no representa un acto de justicia” y que su lideresa no es más que una “presa política”.

“Desde su exposición con un chaleco de detenida, como si fuera un trofeo de guerra, hasta este proceso casatorio no ha existido ni un ápice de justicia para Keiko Fujimori”, aseguró el partido mediante un comunicado.

CIFRA. 900 páginas es la extensión del expediente de hábeas corpus del caso de Keiko Fujimori.