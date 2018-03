Toledo amenaza a la justicia peruana y la llama “maldita”

Síguenos en Facebook y YouTube

Nadie esperaba que hablase, menos a pocos días de haberse anunciado que el trámite de su extradición ha tomado fuerza, pero ayer el expresidente Alejandro Toledo tomó la palabra para quejarse, llorar y amenazar.

Dijo, por ejemplo, que no volverá al Perú hasta que se anulen los mandatos judiciales de prisión preventiva -impuestos y ratificados en dos instancias del Poder Judicial- y dijo ser víctima de un sistema de justicia “politizado” por sus rivales del fujimorismo y el APRA.

“Estoy profundamente triste y al mismo tiempo indignado. Esta maldita justicia peruana, que está politizada por el fujimorismo y el APRA”, dijo Toledo a RPP con voz llorosa, tras informar el deceso de su hermana Margarita.

De esta manera, el expresidente -quien reside en Estados Unidos pese a las investigaciones que existen en su contra- declaró para dos medios locales, reiterando que nunca recibió dinero de Odebrecht, de su exrepresentante en el Perú, Jorge Barata, ni menos de Josef Maiman, a quien ahora lo considera como un examigo por haberlo acusado a cambio de su libertad.

ACUSA A HAMILTON

“Yo nunca he recibido, y lo probaré más temprano que tarde, ningún dinero mal habido del señor (Jorge) Barata o de (Josef) Maiman”, señaló en diálogo telefónico con RPP.

Sostuvo que sus abogados cuentan con pruebas que demuestran que el exejecutivo de Odebrecht realizó depósitos solo a la cuenta de Maiman, “pero no a mí”.

“Maiman no ha depositado ningún dinero a la cuenta de Toledo. Me han levantado el secreto bancario tres veces y no me han encontrado nada”, cuestionó.

“Si Barata le dio a Maiman, esos son negocios de ellos”, añadió.

El exlíder del desaparecido partido Perú Posible acusó al fiscal Hamilton Castro y al juez Richard Concepción Carhuancho de responder a criterios políticos a la hora de solicitar y dictar, respectivamente, la prisión preventiva en su contra por el caso Odebrecht.

Respecto a Castro, dijo que este se reunió en casa de Maiman en Israel para “arreglar” el testimonio y con el fin de que “cambie su versión, le levantó la prisión preventiva e impidió que se le levante el secreto bancario”.

Sobre el juez Richard Concepción Carhuancho, señaló que postuló por un cargo en Junín, cuando Vladimiro Huaroc era candidato a la segunda vicepresidencia por la lista de Keiko Fujimori.

“¿Por qué quieren encontrar a un chivo expiatorio? ¿Por qué soy un cholo que no llena los requisitos? (...) Pero esa maldita justicia tarde o temprano me la va a pagar”, afirmó.

En relación al fujimorismo, sostuvo que este movimiento político aún no le perdona haber encabezado la “Marcha de los Cuatro Suyos”.

MUTIS

Cuando los periodistas de RPP y Canal N le preguntaron sobre el proceso de extradición, aprobado por la Corte Suprema y enviado al Ministerio de Justicia, Toledo prefirió el silencio.

Además, dijo que no cuenta con dicho documento, pese a que este se puede ver, incluso, en la página web del Poder Judicial.

De otro lado, acusó a otros partidos políticos de “acorralar” al presidente Pedro Pablo Kuczynski y alegó que estas acusaciones en su contra son una “venganza por la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’”.

“Lo que más me indigna es que esta justicia vendida, que no tiene independencia y tiene una institucionalidad frágil, me ha impedido estar cerca de mi familia. Pero me lo van a pagar, me lo van a pagar, porque esta es una venganza por la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’”, aseveró.