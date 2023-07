Las diligencias contra los detenidos de la llamada tercera “Toma de Lima” vienen trayendo consecuencias fatales para estos violentistas. La jornada de movilizaciones en la capital, iniciada el 19 de julio, ha dejado hasta ahora a cuatro personas bajo reglas de conducta y una con prisión preventiva de nueve meses.

El juez Jorge Eduardo Díaz Leiva, del Vigésimo Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, fue el encargado de evaluar ayer las medidas planteadas por el Ministerio Público (MP) en diversos casos.

CIFRAS

De acuerdo a lo señalado por la Policía, al menos doce personas fueron aprehendidas y sindicadas como presuntas responsables de disturbios, daños a la propiedad pública y otros delitos.

El jueves 20 de julio, un día después de iniciarse las protestas, hubo diez detenidos, según el general PNP Roger Pérez, director de la Región Policial de Lima; mientras que al finalizar la última movilización ocurrida el sábado 22, se sumaron a la lista otros dos intervenidos, informó el comandante general de la PNP, Jorge Angulo.

PRIMER GRUPO

En un grupo están César Augusto Garrido Gutiérrez (39), Miguel Ángel Hidalgo Alejos (19) y Jorge Luis Ramírez Carbajal (19), quienes son sindicados como presuntos coautores de delitos contra la tranquilidad y la paz pública en agravio del Estado. Según la Fiscalía, Garrido “lanzó artefactos explosivos”, denominados “calavera”, al personal policial, mientras que Hidalgo “tenía un encendedor con el cual prendió (fuego a) dicho artefacto”. Tras arrojar el objeto, ambos huyeron. Sobre Ramírez Carbajal se señala que lanzó “piedras” a agentes de la PNP.

Los investigados fueron detenidos frente al Parque Universitario, en el Cercado de Lima, el 19 último.

En una audiencia realizada ayer, el juez Díaz accedió a la petición fiscal y dictó comparecencia con restricciones contra todos ellos, precisando que tienen la obligación de presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cuando sean llamados, no ausentarse de la localidad donde residen, no concurrir a lugares de dudosa reputación y registrar mensualmente su firma en las instancias correspondientes. El MP ha estimado una pena no menor de seis ni mayor de ocho años para los tres.

MÁS DETENIDOS

Al término de las protestas del sábado 22, la Policía detuvo a Vladimir Francois Molina Espinoza y Óscar Alberto Neil Bellido Alata por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, en agravio del Estado. A Molina Espinozase le imputa arrojar un artefacto explosivo (bombarda) contra un grupo de policías, con el cual uno de ellos resultó herido.

Tras su detención, se le encontró una “máscara antigás, guantes, lentes de protección visual y una vincha de tela camuflada”. En su contra, se dictaron nueve meses de prisión preventiva.

Molina Espinoza es visto en otro video prendiendo y lanzando una bengala al contingente policial.

Lejos de la imagen bravucona que mostró durante la protesta y la sonrisa desafiante cuando ya estaba detenido, Molina apeló a la conmiseración para librar la prisión preventiva. “Soy una persona que tiene arraigo domiciliario, tengo arraigo laboral, mi carrera de derecho la he seguido practicando (…). Yo tengo la labor de cuidar a mi madre de 65 años la cual es una persona de tercera edad”, expuso ante el juez. Su ardid no le dio resultados.

Para Bellido Alata, entre tanto, se solicitó la misma medida por realizar “pintas” en instituciones estatales y otras áreas.

Según la fiscal del caso, Johana Velasco, el universitario de 27 años tiene antecedentes por los mismos actos, cometidos en una protesta de 2018, y una condena suspendida por daños al patrimonio.

“Afectó y dañó la propiedad pública efectuando pintas en la zona monumental de Lima: en el muro del Palacio de Justicia pintó la frase ‘Dina asesina’ y, asimismo, afectó la columna de la alameda (Paseo de los) Héroes Navales donde pintó ‘Amigo policía, el que te mandó a matarnos a ti también te mataría’”, manifestó la representante del Ministerio Público.

En otro momento, detalló que al investigado “se le encontró un tomatodo color transparente y en su interior tres cartuchos de agentes lacrimógenos percutados”.

La fiscal agregó que el detenido arrojó una lata de pintura spray desde el patrullero, tras ser detenido, “aprovechando que los manifestantes estaban alrededor del vehículo”. Hasta el cierre de esta nota, no se ha dictaminado aún si Bellido recibirá nueve de meses de prisión preventiva.

PRUEBAS GRÁFICAS

Para su sustentación, el Cuarto Despacho de la Sexta Fiscalía Penal de Lima recopiló material fimográfico de los medios de prensa, las cámaras de videovigilancia de la PNP y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el proceso contra Garrido Gutiérrez, Hidalgo Alejos y Ramírez Carbajal, la Fiscalía señaló que cuenta con un video en el que figuran los mencionados.

En las imágenes, detalló, resalta la figura de Hidalgo “lanzando el artefacto explosivo”.

En el caso de Molina Espinoza, el congresista Alfredo Azurín (Somos Perú) compartió un video en el que se vería a Molina recogiendo un producto explosivo de la carretilla de un brigadista.

Tanto en la audiencia de Molina como en la de Bellido Alata, el MP aseguró que tiene en su poder material gráfico contra los investigados.