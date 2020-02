El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez denunció a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato por los supuestos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento en el marco de la devolución de los 524 millones de soles a la empresa brasileña Odebrecht, producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

“Hemos constatado la comisión flagrante de al menos 3 delitos en el marco de la entrega de los 524 millones a Chaglla. El primer delito de falsedad ideológica, consiste en insertar información falsa en un documento público, cuando Odebrecht pide los 524 millones de soles de Chaglla”, señaló a Canal N.

En noviembre del 2019, el Poder Judicial ordenó que al Estado peruano que reembolse a Odebrecht 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

El fiscal supremo explicó que los fiscales del equipo especial mintieron cuando se les solicitó información sobre si la empresa brasileña tenía procesos penales pendientes.

“El Ministerio de Justicia pidió información al Ministerio Público para saber si había procesos penales en curso contra esa empresa, porque el acuerdo establecía que no se puede hacer entrega de dinero si hay vigente un proceso penal. Ellos (los fiscales del equipo especial) contestaron ‘que le entreguen el dinero pues no hay investigaciones', lo cual es falso pues hay mas de 20 investigaciones, al poner esa información, se comete el delito de falsedad genérica, esto todos lo saben, pero no quieren decir nada”, agregó.

“El día 13 de enero se presentó esto (la denuncia) ante la fiscalía de la Nación, pero esta solo es competente para sacarlos y mantenerlos. Ya no son un equipo especial de investigación, ahora son un equipo especial de encubrimiento de Odebrecht y de las demás empresas. Hemos presentado esto para que se evalúe su retiro, hemos expresado los tres delitos que habrían cometido estos señores”, indicó.

Tomás Gálvez pidió que, ante la gravedad de esta denuncia, se pronuncie la Junta Nacional de Justicia debido. son quienes luchan contra la corrupción”, refirió.

Antecedentes

El último 18 de noviembre el Poder Judicial dictó ocho meses de impedimento de salida contra Tomás Gálvez Villegas en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal, por los vínculos que tendría con Los Cuellos Blancos del Puerto.