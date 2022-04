El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, señaló que el toque de queda decretado para hoy, martes 5 de abril, en Lima y Callao afectaría “solo un día” a los ciudadanos cuyos ingresos dependen de su trabajo que realizan a diario y que se verán afectados por esta medida tomada por el Ejecutivo.

MIRA ESTO: Vuelven a cargar camiones con papa desde Huancayo rumbo a la capital

Al ser consultado el funcionario respecto a qué pasaría con las personas que no acatarían la inmovilización social debido a que viven de ingresos diarios respondió que es una disposición en toda la capital. Justificó la medida al señalar que el último lunes la integridad de varios ciudadanos se vio expuesta debido a los desmanes reportados en diferentes puntos por el paro de transportistas.

“El ciudadano que no acata simplemente tiene que entender que en el país hay normas, que hay un estado de derecho, y están con una disposición dada por mandato constitucional, y seguro se tendrán que someter al arbitrio del orden público. No queda otra salida. No creo que se queden sin comer porque es un día. Y se han quedado sin comer hoy día, por el contrario han sido vulnerados y sus derechos. Y muchos han sido asaltados y robados por estos delincuentes”, acotó.

“La labor de estos ciudadanos se ha visto hoy día [lunes 4 de abril] totalmente en riesgo, de tal forma que realizar esta medida implica que todos nos comprometamos a restablecer la paz social, porque en una u otra circunstancia el Perú iba a estar en un estado de zozobra”, añadió.

Asimismo, informó que los servicios esenciales continuarán funcionando en Lima y Callao, durante el toque de queda. Chero remarcó que solo los ciudadanos que realicen labores esenciales podrán transitar hoy martes.

También indicó que la población también podrá abastecerse de productos de la canasta básica, pues los mercados y centros de abastos estarán funcionando.

“Se puede abastecer de aquellos productos de la canasta básica y necesidad elemental, si son esenciales. (Funcionarán) clínicas, hospitales, en el decreto se precisa todo, los servicios esenciales funcionarán”, indicó.

En otro momento, el ministro de Justicia dijo que los agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tienen instrucciones claras, para hacer el acompañamiento respectivo, durante la aplicación de la inmovilización social obligatoria y en salvaguarda del orden público.

En esa línea, dijo que los agentes “tienen instrucciones de usar el sentido común, la lógica para prestar las facilidades a aquellos que cumplen con estas labores esenciales”.

VIDEO RECOMENDADO

inmovilización social