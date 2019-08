Tubino: "El Congreso, a partir del 15 de agosto, será diferente"

Síguenos en Facebook

El vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, responde a las interrogantes previstas en torno a su partido sobre el anuncio de un proyecto de alcance constitucional para el adelanto de elecciones; y afirma que el Gobierno no tomó en cuenta, ni analizó la labor del Parlamento con respecto a la reforma política previo a la presentación de su sorpresiva iniciativa con miras a los comicios del 2020.

Ante la propuesta del Ejecutivo, ¿Fuerza Popular (FP) ha considera un escenario en que acepte, apruebe y se allane a la reforma constitucional?

Son tres posibilidades. La primera es que se acepte lo que pide el Gobierno, que básicamente requiere 66 votos en el Pleno del Congreso y luego pase a referéndum. La segunda es que no se obtenga 66 votos, sino 87 votos o más, para lo que no es necesario la consulta popular, sino dos legislaturas, al acortar la prevista de acá a fin de año. Y la otra es que se mande al archivo.

¿Ustedes ya han tomado una posición sobre el proyecto?

No, aún no hemos tomado alguna posición. No se tiene que tomar una posición de inmediato. Porque es un proyecto de ley que recién acaba de ingresar al Congreso; que tiene que ir a la comisión que corresponde que es Constitución; tiene que haber un debate allí; se tiene que invitar a constitucionalistas. Esa cuestión de ir corriendo de manera apresurada e irresponsable puede afectar a la toma de decisiones en favor de la población.

¿Existe la posibilidad de que FP, tras un debate, acepte la propuesta?

Las posibilidades que tenemos son las tres que he mencionado. Podemos aceptarla e ir hasta los 87 votos, llegar a 66 y referéndum; y el archivo.

Entonces, ¿no descarta ninguna?

No, ninguna. No descartamos nada porque no somos irresponsable. Si fuéramos irresponsables ya hubiéramos tomado una decisión como la izquierda. La izquierda ya tomó una decisión sin leer el documento.

¿Dependerá del análisis que surja en las siguientes semanas?

Porque es una propuesta que puede ser inconstitucional. Para comenzar hay una serie de constitucionalistas que indican que ninguna norma puede ser retroactiva. Y si ninguna norma puede ser retroactiva, los congresistas han sido elegidos avalados por la Constitución Política del Perú en elecciones generales con 5 años y mediante una disposición complementaria se quiere alterar esto que ya está en curso. Entonces, con una disposición complementaria puedo cambiar algo hacia el futuro, pero no hacia el pasado.

¿Sobre este tema se va a tomar la opinión de la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori?

Nosotros todas decisiones importantes por supuesto que las conversamos con ella porque es la presidenta del partido, y no ha dejado de serlo. Siempre nosotros mantenemos una disciplina y una consideración a nuestra estructura al interior del partido.

¿Todavía no se le ha hecho la consulta? ¿Se le hará una visita en los próximos días?

Nosotros siempre hacemos una visita. Eso es de conocimiento público. De todas ,maneras tiene que haber una información en ese sentido. Son temas trascendentes, son temas que el mismo Gobierno ha tomado la decisión de forma irresponsable, apresuradas, porque no hizo un análisis sobre lo que venía sucediendo en el Congreso.

El Congreso, a partir del 15 de agosto, será un Congreso diferente al que hemos venido viendo. Hay una correlación de fuerzas diferentes, hay comisiones que se van a conformar de manera diferentes, pero todo eso no le ha interesado al Ejecutivo. Ellos tienen una agenda a parte, que no es el adelanto de elecciones producto de una gran crisis entre el Gobierno y el Congreso. Eso es falso.

Más allá de la distribución y reorganización en las comisiones, ¿podremos hablar de un Congreso más colaborativo conforme a las políticas de Gobierno?

Pero si todo eso está clarísimo. Si alguien hubiera hecho un análisis del radicalismo que veo yo tienen algunos de los asesores, que están al límite de la esquizofrenia, porque realmente ven panoramas totalmente equivocados. Para empezar FP cedió la presidencia del Congreso. Eso no le ha significado nada a quienes analicen el tema; y dio la presidencia a un exministro de este Gobierno; y además le dio a otro exministro del mismo Gobierno. ¿Eso no merece un análisis? Ese sería un análisis muy importante a tener en consideración.

Bajo este cambio, ¿podemos esperar un Congreso menos confrontacional?

En los últimos meses no ha habido una actitud confrontacional como se está tratando de inflar ese globo. Eso no ha sucedido. Al contrario, nosotros hemos estado en un trabajo muy fuerte en el Congreso para sacar adelante la reformas constitucionales y políticas, que todo parece que era una gran mentira por parte del Poder Ejecutivo. Ahora parece que nos les interesa y quieren dejarlo para el 2025. Ni siquiera les interesa la paridad, punto por el que hicieron tanto escándalo y lío. Acá hay otra agenda que lo impulsan los movimientos radicalizados en el país.

El Gobierno no ha descartado una cuestión de confianza en caso se rechace su propuesta...

Es imposible que pueda proponer una cuestión de confianza porque no se hacer sobre temas constitucionales. La Constitución es una constitución que para los cambios constitucionales delega en el Congreso esa facultad y no al presidente. El presidente puede presentar su proyecto, ni siquiera puede observarlos.

Ahora si quiere patear el tablero y avanzar como lo ha hecho en Venezuela Hugo Chávez, nosotros no estamos dispuestos a acompañar al gobierno en esa aventura.

¿Una cuestión de confianza en este escenarios no es constitucional?

Una medida así no es constitucional. Y eso es lo que le llevó al presidente a no presentar una cuestión de confianza sobre temas de inmunidad parlamentaria. Porque sabe muy bien que no es constitucional; y se ha aventura ante una medida imprudente en un país que debería reforzar la institucionalidad y no debilitarla.

Ante un adelanto de elecciones, ¿FP está preparado para participar del proceso?

Por supuesto. FP, a pesar de todos los ataques que hemos tenido últimamente, primer nos hemos reconstituido y eso es lo que les ha asustados seguramente a los asesores radicales y repente comunistas (del Ejecutivo). Ahora para la Mesa Directiva, FP no se ha dividido, sino se ha fortalecido y eso los ha asustado.

Para afrontar un proceso electoral, nosotros vivimos con el Perú profundo. El fujimorismo está en el corazón del pueblo y no lo han podido destruir.

¿Cree que Rosa Bartra debe seguir presidiendo la comisión de Cosntitución? Fue criticada días atrás por la ministra Gloria Montenegro.

Ese es un tema que se resolverá al interno. Lo que ha dicho la ministra de la Mujer no se condice con las declaraciones que da el presidente, que da un discurso de apertura y responsablidad, pero ni siquiera le llama la atención a su ministra que opina lo contrario a él. Eso son los signos que realmente nos hacen desconfiar de este gobierno.