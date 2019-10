Turbulencia en el Ejecutivo por denuncia contra Meléndez

Síguenos en Facebook

La supuesta influencia del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, en la contratación en el Congreso de Erika Fernández, la madre de su hijo, remeció ayer el Ejecutivo. El ministro negó haberla recomendado a la expresidenta de la Comisión de Ética Janet Sánchez y más bien exhortó a su excolega parlamentaria a pronunciarse al respecto.

"Claro que no he recomendado, lo que ocurre es lo siguiente: todo parlamentario tiene la discrecionalidad y no tiene mandato imperativo para recibir órdenes de nadie; la señora Sánchez era la presidenta de la Comisión de Ética y ella es la que evalúa las hojas de vida y ha tomado la decisión de contratarla", dijo.

Posturas

En esta misma línea, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, mostró su apoyo a Jorge Meléndez y señaló que “ha dado las aclaraciones y precisiones que corresponden".

Zeballos sostuvo que el Ejecutivo se allanará a cualquier observación que se formule respecto al caso del titular del MIDIS, a fin de que se pueda esclarecer su situación.

“Entendemos que él ha ofrecido las aclaraciones y precisiones que corresponden. No obstante, aún no hemos tenido oportunidad de reunirnos. Lo haremos durante el transcurso del día para que nos haga las precisiones que correspondan”, indicó a la prensa.

Por otro lado, el excongresista Jorge del Castillo consideró que sería "una falta ética grave" si se comprueba que Meléndez tuvo relación directa con esta situación.

Del Castillo señaló que es importante que la expresidenta de la Comisión de Ética Janet Sánchez sea investigada para que el presidente Martín Vizcarra "tome una decisión concreta".

No obstante, consideró que el propio ministro debería apartarse del cargo para no afectar al Ejecutivo. "Por cosas similares ha habido sanciones graves. (…) Si esto se verifica, me parece que el propio señor Meléndez debería dar un paso al costado para no contaminar al Gobierno ni esperar que el Presidente tome una decisión. Debería tomar la iniciativa", señaló.