Un millón de dólares a Humala y Heredia, y más de 200 mil dólares a Lourdes Flores

El último día de interrogatorios por la investigación del caso “Lava Jato” -que se extendió por cerca de 11 horas- ayer, en Brasil, trajo consigo información que confirma la relación que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, tuvieron con la constructora Odebrecht durante la campaña presidencial del año 2011.

Además, confirmaron las versiones que existían de pagos a las campañas de la exlideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, por parte de la constructora. En ambos casos, el implacable delator fue el exdirector de Relaciones Institucionales de Odebrecht en el Perú, Raymundo Trindade Serra.

Detalles

Durante su declaración ante el fiscal Germán Juárez, miembro del Equipo Especial “Lava Jato”, Trindade Serra narró que estuvo presente en dos reuniones en las que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, coordinó la entrega de dinero con los Humala-Heredia. Ambos encuentros, según fuentes de Correo allegadas a la diligencia, se realizaron en el departamento que los Humala-Heredia tienen en la avenida Armendáriz, en Miraflores, donde se discutió sobre el financiamiento de la campaña a favor del entonces líder nacionalista.

Incluso, Trindade Serra narró que en una de estas citas, Barata le entregó a Heredia $1 millón de los $3 millones que la constructora aportó a la campaña.No obstante, el brasileño precisó que, de estas reuniones, solo en la primera estuvo presente Ollanta Humala Tasso.

Cabe recordar que a inicios del 2017, Jorge Barata manifestó -en respuesta a un cuestionario formulado por el Ministerio Público- que coordinaba la entrega de aportes con la ex primera dama, y que recibió el encargo de transferir 3 o 4 remesas de dinero para hacer efectivo el abono que necesitaba la campaña del Partido Nacionalista.

Consultado sobre la fuente de este dinero, Barata aseguró entonces que “en la época sabíamos que el dinero venía de la Caja 2”, es decir, del Departamento de Operaciones Estructuradas, oficina que mantenía un registro de dinero para aportes y sobornos a funcionarios.Incluso, meses antes, ante fiscales brasileños, el exhombre de Odebrecht en Perú reconoció que “algunas veces” acudió junto a Raymundo Trindade Serra a las reuniones con Heredia Alarcón.

“Y una vez, en una de las reuniones, después de la entrega del dinero en una salita al lado, porque se daban en un departamento pequeño, yo tuve oportunidad de conversar con el expresidente Ollanta Humala, donde pidió agradecer a Marcelo Odebrecht”, dijo Barata en diciembre de 2016.

Luego refirió que en total se entregaron $3 millones, aportes que cesaron en el primer semestre del 2011 cuando resultó ganador Humala.Lo manifestado por el exdirector de Relaciones Internacionales de la constructora muestra que Barata, quien será interrogado del 12 al 14 de marzo, conoce con mayor detalle las transferencias de dinero a funcionarios peruanos.

Ayer, a su salida del interrogatorio, el fiscal Juárez sostuvo que Trindade Serra hizo alusión a la entrega de dinero por parte de Barata al señalar que, en una oportunidad, lo vio ingresar al departamento en Miraflores con dos maletines y retirarse después “sin bultos”.“Con relación a ello, (Trindade) manifestó que el pago se habría hecho en dos oportunidades en el departamento de Armendáriz que le pertenece al señor Humala (...) Él (Trindade) estuvo y fue testigo de esa situación y es lo que manifestó”, señaló. Enseguida, aseguró que la próxima semana concluirá la etapa de investigación del caso.

Defensa

Por su parte, Julio Espinoza, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sostuvo que el testigo no conoce de “actos ilícitos” que se hayan gestado para el proyecto Gasoducto Sur Peruano, y que “no tiene pruebas de supuestos aportes a la campaña”.“Esta ha sido una diligencia por el caso Gasoducto y las preguntas han estado dirigidas, en principio, a conocer la participación o algún tipo de irregularidad acerca del proyecto.

Sobre ese tema, el testigo ha señalado que no se ha producido, ni conoce, ni tiene información de la empresa o de algún funcionario, que haya existido prebenda o soborno (...) En lo que respecta al segundo punto (aportes), el señor Raymundo Trindade Serra no ha presenciado ninguna entrega de dinero, esa es un declaración precisa. Lo que ha indicado es que ha acompañado al señor Barata a la oficina del distrito de Miraflores”, manifestó.

Fuentes de Correo en la diligencia relataron que el interrogado se mostró preocupado por la difusión de la confirmación de aportes al Partido Nacionalista, debido a que ello ocurrió antes de que la diligencia hubiese terminado.

Más aportes

De otro lado, durante su declaración, el exdirectivo brasileño también confirmó que la constructora brasileña aportó $200 mil a la campaña a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC) de Lourdes Flores Nano, en el año 2010.Este diario pudo conocer que, según lo manifestado por Trindade Serra, los aportes se llevaron a cabo en cuatro tandas de $50 mil cada una, y tuvo como nexo al exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima y militante del PPC, Horacio Cánepa.Asimismo, también señaló que la empresa aportó entre $20 mil y $30 mil en efectivo a la campaña presidencial de Flores Nano en el 2006. Dichos aportes, según el colaborador, se efectuaron en dos partes, ambas realizadas en eventos que organizó el PPC en el Chifa Royal.

El interrogatorio a Trindade Serra se inició al promediar las 8 a.m. (6 a.m. en Perú) de manera reservada, a fin de corroborar la declaración de un colaborador eficaz, que señaló a Lourdes Flores como una de las beneficiarias de los aportes de campaña de Odebrecht. Este no sería otro que Horacio Cánepa.Tras ello, los representantes del Equipo Especial abordaron el caso Metro de Lima, en el que Trindade Serra manifestó que no ha participado y que si hubiese alguna información sobre dicho aspecto, tendría que ser consultada a Jorge Barata.

Asimismo, sobre el caso Costa Verde Tramo Callao, el brasileño confirmó que se realizaron reuniones en las que participó junto al exgobernador regional Félix Moreno; Ricardo Boleira, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú; y el empresario israelí Gil Shavit.

También ratificó que los publicistas Luis Favre y Valdemir Garreta estuvieron a cargo de la campañas de Moreno en el Callao, y por la reelección en Lima, de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Al respecto, agregó que sería el exsuperintendente de Odebrecht, Ricardo Boleira, quien debería conocer de la existencia de aportes de Odebrecht a la contienda en la que participó Villarán.