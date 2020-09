El mundo enfocó esta semana su mirada sobre el Perú tras una crisis política que, repentinamente, derivó en una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

Un tema menor, como el llamado caso “Richard Swing”, escaló al máximo nivel al ser difundidos el jueves audios grabados presumiblemente por Karem Roca Luque, secretaria personal del presidente, y puestos en manos del congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización.

En la grabación más incriminatoria, se oye al presidente haciendo coordinaciones con tres personas de su confianza (Roca, Mirian Morales, secretaria general; y Óscar Vásquez) para acomodar hechos y elaborar una versión exculpatoria y favorable a Vizcarra del caso.

se queda. En su defensa, Vizcarra señaló que no va a renunciar. “Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy, de manera ilegal, constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr. El 23 de marzo de 2018 asumí un compromiso con todos los peruanos de culminar el mandato presidencial, y así lo haré”, señaló.

Su respuesta no convenció. El viernes, la moción de vacancia contra el presidente fue admitida por el pleno del Congreso: 65 votos a favor, 36 contra y 24 abstenciones. El debate de la moción será este viernes 18 de setiembre.

El Gobierno anunció de inmediato que presentará una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC).

OTROS TEMAS. El lunes concluyó, sin más, la interpelación a la titular del MEF, María Antonieta Alva. Se diluye una posible censura aunque la bancada de UPP viene reuniendo firmas con ese propósito.

Ese día, el exministro de Salud, Víctor Zamora, sorprendió al solicitar a la actual titular del sector, Pilar Mazzetti que retire del kit básico contra el COVID-19 los fármacos ivermectina e hidroxicloroquina por no ser eficaces. El Minsa respondió que los mantendría.