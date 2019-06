Úrsula Letona a Daniel Salaverry: "¿Dónde está la vulneración del debido proceso?"

Síguenos en Facebook

La legisladora Úrsula Letona, cuestionó al presidente del Congreso Daniel Salaverry, quien interpuso una acción de amparo contra los miembros de la Comisión de Ética del Parlamento y pidió que se le juzgue de manera objetiva y parcial.

Durante la sesión de la Comisión de Ética que se desarrolla esta mañana por el caso del titular del Congreso, la congresista Úrsula Letona, preguntó: "¿Dónde está la vulneración del debido proceso?".

Hasta el momento, Daniel Salaverry, quien fue citado para hoy a dicho grupo de trabajo, no se presentó a la sesión.

"Hemos respetado el debido proceso ¡Sí! ...El congresista Salaverry dice que no hemos cumplido los procedimientos establecidos... es falso", sostuvo Letona.

La fujimorista alegó que Salaverry "no está siendo procesado o investigado, y no ha sido esta propuesta de sanción interpuesta, porque haya presentado informes falsos; él está siendo procesado e investigado porque del informe, donde los congresistas no hemos tenido nada que ver si no que que se hace a través de la Secretaría Técnica se ha demostrado que esos informes que él señala alguien se los hizo y se presentó en el Congreso".

Portal del Congreso

La legisladora indicó que ese informe aparece en el Informe Anual de Gestión del Congreso, y que incluso hoy fue retirado de la página web del Parlamento.

"¡Por favor!, no nos dejemos engañar y no reproduzcamos una mentira. El informe tiene elementos más que contundentes para decir que acá hay algo raro", aseveró Letona.

Tres versiones

"Yo no entiendo ¿dónde está la vulneración al debido proceso?... Salaverry ha variado su defensa, hay hasta tres versiones y esas difieren con la de sus abogados", dijo al subrayar que el expediente tiene indicios de que hay una falta ética.