Úrsula Letona: "La vacancia presidencial le haría muchísimo daño al país"

Síguenos en Facebook

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) aseguró que la vacancia del presidente Martín Vizcarra "le haría muchísimo daño al país" en estos momentos y aclaró que jamás se habló con Keiko Fujimori sobre tal posibilidad.

"Yo he sido vocera desde julio hasta noviembre (de 2018), he participado en las reuniones del comité político, donde a veces participó el congresista Salaverry, y nunca se ha tocado este tema. Nunca Keiko me ha comentado un deseo de proceder con una vacancia. Es más, creo que la vacancia le haría muchísimo daño al país como proceso de desgaste", expresó.

En RPP Televisión, negó que dentro de la bancada mayoritaria se haya abordado el tema de la vacancia de Vizcarra, como aseguró el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry.

"He coordinado tanto con Salaverry con las otras voceras, Karina Beteta y Alejandra Aramayo, y nosotros no hemos hablado en ningún momento de un proceso de vacancia. No me sorprendería que Salaverry esté inventando […] No le encuentro ninguna lógica a las declaraciones que hace después de un año", señaló.

Indicó que si Salaverry conocía de tal plan, debió denunciarlo en su momento y no más de un año después. "Eso significaría que ha cometido delito de omisión de funciones porque si yo considero que están conspirando para vacar al presidente de la República, voy y lo denuncio", aseveró.

"Lamento las declaraciones y las cuestiono. Creo que en su afán de figurar, mentir sobre Keiko y hablar mal de Fuerza Popular le ha funcionado. Es un error. Quiero entender que es un afán de protagonismo", agregó.

Letona también consideró "positivo" que Vizcarra haya dialogado con seis bancadas, siguiendo la línea trazada por el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, a fin de solucionar la crisis política entre ambos poderes del Estado.

"Es positivo que el presidente escuche a todos, a las minorías y a la mayoría. En esa lógica yo sí creo que hay todavía espacio para plantear soluciones a esta crisis que se ha originado por el proyecto del presidente para adelantar elecciones", anotó.

Finalmente, Úrsula Letona también refirió que desde su punto de vista, no se deberían aprobar investigaciones "que puedan servir a ciertos sectores para justificar la ruptura al diálogo".

"Entiendo que estos temas no han merecido, porque se lo preguntado directamente a la vocera [Milagros Salazar], un acuerdo, obedecen a decisiones personales de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Ella me ha dicho que estos temas no se han visto en la bancada", subrayó.