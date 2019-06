​Úrsula Letona: "No tengo ningún favor pagado por Janet Sánchez" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Úrsula Letona negó que la oficialista y presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, le haya favorecido ayer con el voto para que no sea investigada por presunto tráfico de influencias, motivada por algún beneficio o interés de postular a la próxima Mesa Directiva.

"Yo he tenido muchísimas diferencias con la congresista Sánchez, algunas oportunidades muy subidas de tono, yo me retiré de la sesión y ella rara vez vota, o se iba a abstener".

A Letona le llamó la atención el voto de Sánchez: "No solamente ha votado, ha votado dirimiendo, y esa es una actitud que creo que desde mi punto de vista demuestra las aptitudes que tiene".

Rechazó los reportes de algunos medios de cómo informaron la manera en que la comisión se negó a investigarla por supuesto tráfico de influencias.

"No tengo alianza con Peruanos por el Kambio, no tengo ningún favor que pagarle a la señora Presidenta de la Comisión de Ética, como lo han insinuado algunos medios, rechazo esa parte de periodismo, rechazo que la noticia no sea que yo he demostrado que lo que se dijo es falso, sino que tengo un favor pagado por la presidenta", reveló la congresista.

Añadió que no le interesa postular a ese cargo porque continuará realizando sus funciones como siempre lo ha hecho.