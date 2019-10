Úrsula Letona: "No voy a continuar con el enfrentamiento de poderes, no le ha hecho bien al país"

La integrante del Congreso disuelto, Úrsula Letona, pidió un "alto al fuego" ante los enfrentamientos con el Ejecutivo, luego que el presidente Martín Vizcarra tomara juramento al Gabinete ministerial de Vicente Zeballos en Palacio Gobierno.

Desde los exteriores de la sede del Partido Fuerza Popular, la excongresista aseguró que -a título personal- no continuará con la confrontación hacia el Ejecutivo porque el Perú no es un botín y, dijo que no recibirá instrucciones para seguir con el enfrentamiento.

"En lo personal, lo que determine el Tribunal Constitucional tiene que se acatado. Ese el es camino institucional que voy a ponderar. Yo no voy a recibir instrucciones de terceros ni continuar con este absurdo enfrentamiento de poderes porque no le ha hecho bien al país", subrayó.

Tribunal Constitucional

En ese sentido, Úrsula Letona señaló que acatará lo que determine el Tribunal Constitucional con respecto a la disolución del Congreso por el jefe de Estado.

"Creo que el Perú no es un botín, creo que el Perú es un país que tiene total viabilidad y, por lo tanto, pido un alto al fuego. Hay que parar con los enfrentamientos. Ya tenemos determinado una vía legal quienes consideramos que hay un quiebre constitucional. El Tribunal Constitucional deberá demostrarlo", remarcó.

Posteriormente, la excongresista reiteró que Vizcarra Cornejo tomó una decisión equivocada al disolver el Parlamento. Además, dijo que los peruanos se darán cuenta en su momento de ese error.

"Lamentablemente el Poder Ejecutivo ha tomado una decisión equivocada e inconstitucional. El país en su momento se dará cuenta. Nos toca buscar salidas institucionales", sostuvo.

La exparlamentaria fujimorista se pronunció a la salida del local partidario del Paseo Colón, donde se reunieron algunos exlegisladores, en cuya cita dialogaron sobre los temas de coyuntura.