Úrsula Letona responde a Velásquez: Nunca hubo "alianza estratégica" entre Fuerza Popular y el Apra

La congresista Úrsula Letona, negó que haya existido una "alianza estratégica" entre la bancada de Fuerza Popular y la agrupación parlamentaria del Apra como manifestó el legislador Javier Velásquez Quesquén.

En ese sentido, la legisladora quien solicitó su renuncia a Fuerza Popular, aseguró que jamás ha tenido conocimiento de una alianza entre la bancada fujimorista y el Apra en el pasado ni en la actualidad.

"Nunca he tomado conocimiento formal de una alianza ( con el Apra). No hemos tenido ni siquiera una agenda programática en común", remarcó.

La mañana de este jueves, Javier Velásquez Quesquén refirió que ya dejaron de ser "aliados estratégicos" con los fujimoristas, como lo fueron en el 2016 y 2017.

Oposición

Luego, Úrsula Letona reconoció que ambas bancadas han sido oposición al gobierno de Peruanos por el Kambio. Incluso, dijo que la renuncia de Pedro Pablo Kuczysnki a la presidencia de la República en marzo de 2018, es el resultado de la postura de las dos agrupaciones parlamentarias.

"La oposición si se ha ejercido en ambos partidos en forma activa y ha sido resultado de la renuncia del presidente Kuczynski", sostuvo la fujimorista quien precisó que tuvieron metas afines durante los dos primeros años del gobierno.

"Hay situaciones que dejamos de lado los colores políticos para establecer metas afines y en el Parlemento en los dos primeros años, creo que el interés común ha sido que el presidente Kuczysnki pueda esclarecer la situación y su vinculación con Odebrecht. Lo que derivó en su renuncia, finalmente", agregó.

Posteriormente, manifestó que conoce a Javier Velásquez Quesquén desde hace muchos años y que le guarda respeto.

"A (Javier) Velásquez Quesquén, lo respeto y conozco desde hace muchos años. Cada uno tiene derecho a ejercer su política en función de sus intereses", relató.

Sobre decisión de Salaverry

De otro lado, la exvocera de la bancada fujimorista evidenció su disconformidad con la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, con respecto a no renovar el contrato de 130 trabajadores del Parlamento.

"No entiendo las razones por las cuales el presidente Daniel Salaverry ha decidido prescindir de los servicios de estas personas porque no he conversado con él", enfatizó.

También, estimó que la determinación de Salaverry podría ser tomada como un acto de discriminación.

"Pero creo que es importante no discriminar en función de un partido político. Hay muchos trabajadores que tienen militancia activa", agregó.