El pleno del Congreso sesiona hoy desde las 9 de la mañana para debatir y votar la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra y, así definir su destino ante la difusión de vergonzosos audios que comprometen directamente al jefe de Estado.

Estos audios darían cuenta de una aparente coordinación del jefe de Estado con sus funcionarios para adecuar su versión ante la investigación del caso “Swing” ante la Fiscalía y el propio Congreso.

En otros diálogos, la exsecretaria personal de Vizcarra, Karem Roca, denuncia una política de contrataciones para ocultar y promover situaciones de corrupción con la anuencia de Vizcarra y de la exsecretaria general de Palacio, Mirian Morales.

Si bien la presencia del mandatario no está confirmada, la admisión de la demanda competencial y el rechazo de la medida cautelar que buscaba interrumpir el proceso, dan pie a su eventual presencia en el hemiciclo.

Decisión. Las dudas sobre si se iba a realizar o no el pleno para debatir la solicitud de vacancia se despejaron ayer cuando el Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda competencial con 6 votos a favor y 1 en contra, y rechazó la medida cautelar presentada por el gobierno (ver infografía).

En cuanto a la admisibilidad del recurso, el único que la rechazó fue el tribuno Ernesto Blume Fortini.

La demanda reclamaba que el Parlamento utilizó de forma indebida la causal de “incapacidad moral”.

El texto de la admisión será publicado a más tardar el 28 de este mes, mientras que la demanda se resolvería en dos a tres meses en promedio.

Pero lo más inmediato era conocer la decisión del TC sobre la medida cautelar, la misma que intentaba frenar el proceso de vacancia que se evalúa hoy.

La decisión se tomó con 5 votos a favor y 2 en contra.

En ese contexto, la propuesta de Marianella Ledesma, presidenta del TC, de exhortar al Congreso a elevar los votos de 87 a 104 para una vacancia, no prosperó.

Solo tuvo el respaldo de su autora y los tribunos Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.

Motivos. Consultada por los argumentos para rechazar la medida cautelar, Ledesma Narváez explicó que “las declaraciones públicas de líderes políticos” influyeron en la votación.

“El pleno ha considerado que el peligro que generaba el tema de la vacancia se ha diluido”, sostuvo.

En declaraciones a RPP, precisó que no se apreciaba la urgencia de aprobación. “El indicador fueron los mismos actores del escenario político”, agregó.

Ledesma aseguró que vivimos en un sistema de partidos, por lo que se asume que existe una disciplina partidaria.

En los últimos días, Keiko Fujimori y César Acuña, líderes de Fuerza Popular y APP, respectivamente, se mostraron en contra de apoyar la vacancia. Precisamente, Luis Valdez, primer vicepresidente del Congreso y miembro de APP, aseguró que su bancada ha resuelto no apoyarla.

En otro momento, Ledesma se pronunció sobre su propuesta de exhortación al Congreso para cambiar de 87 a 104 votos la vacancia presidencial.

“En lo personal, tengo que decir que en el último año de gobierno por un tema de equilibrio de poderes, para justificar la incapacidad moral, se debe tener una mayor intensidad de votación”, argumentó.

Además, no descartó que su iniciativa se considere en una próxima sentencia sobre el equilibrio de poderes.

Motivos. De acuerdo con constitucionalistas consultados por Correo, el rechazo de la medida cautelar no obedece a una decisión política.

El abogado constitucionalista Natale Amprimo indicó que las declaraciones de Ledesma no puede someterse a evaluación, pues el tribunal es un organismo.

“Si el TC ha decidido no dar trámite a la medida cautelar me parece muy bien (...). Yo evalúo las decisiones del TC leyendo resoluciones”, dijo.

Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga -que defiende al Congreso-, explicó que una característica de la medida cautelar es la discrecionalidad, es decir, que las decisiones se toman libremente.

“En la medida cautelar hay un cálculo si se entiende que tu decisión no va a influir en el cambio del curso de las cosas”, indicó el letrado.

Además, Quiroga aseguró que la vacancia no prosperará. “La vacancia se hace por la suma de votos, no es un tema jurídico, si no hay votos, no hay vacancia”, agregó.

También coincide en que el mandatario debe acudir al Parlamento para aclarar el panorama, así como sus vínculos con el polémico cantante Richard Cisneros.

“Políticamente está obligado a ir, tiene que dar cuenta al país”, afirmó Quiroga, mientras que Amprimo sostuvo que el presidente “debería hacer honor al cargo que ocupa y dar la cara”.

¿victoria?. Entre tanto, la ministra de Justicia, Ana Neyra, calificó de “victoria” la admisión de la demanda competencial.

“Este era un escenario posible. Mi preocupación central era que tuviéramos la admisión de la demanda. Para nosotros es una victoria”, aseveró.

En diálogo con Canal N, la titular de Justicia detalló que el Gobierno hubiera mostrado preocupación si el TC no consideraba necesario pronunciarse al respecto.

Sobre este punto, Amprimo Pla refirió que solo es un “hecho formal”. “Implica que se han cumplido los requisitos formales. No quiere decir que sea precedente o tenga sustento”, precisó.

Sobre el rechazo de la medida cautelar, Neyra Zegarra opinó que hubiera preferido que el TC la apruebe.

“Hubiéramos preferido que esta proceda porque pensábamos que era importante que el TC se pronuncie primero y señale cómo debe proceder el Congreso en su competencia para declarar la vacancia por incapacidad moral”, apuntó.

Tras hacerse pública la decisión del TC, se conoció que el abogado Roberto Pereira Chumbe asumirá la defensa legal del mandatario Martín Vizcarra. Su participación en el pleno de hoy está asegurada.

Vizcarra pide no detenerse en “cosas banales”

Desde una actividad en Piura, el presidente Vizcarra aseguró que el Perú no puede detenerse incluso por “razones políticas”.

“Nosotros hemos dicho que vamos a seguir trabajando y así lo hacemos”, exclamó.

Continuó: “No nos distraigamos en cosas secundarias, banales. El Perú tiene tantos problemas para estar distrayéndose en distinciones estériles”.