Karem Roca, secretaria personal del presidente Martín Vizcarra, se presentó esta tarde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República tras la repercusión de los audios de las conversaciones que tuvo ella con el jefe de Estado sobre el caso Richard Swing.

“No voy a entrar en detalles, señor congresista. Permítame que en mi defensa, guarde todo este tema para la Fiscalía. No es grato ser expuesta a nivel nacional por este tema, pero creo que la única arma que yo tengo es la verdad. Permítame guardar la reserva", explicó Karem Roca.

Karem Roca aseguró también que ella no grabó los audios con Martín Vizcarra y el compositor musical Richard Cisneros –más conocido como ‘Richard Swing’- y que ella no es parte de ningún complot.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la funcionaria dijo sentirse sorprendida con la difusión de las grabaciones y señaló que los mismos le llegaron de manera anónima.

Detalles para la Fiscalía- Karem Roca- ante el Congreso

“Yo soy responsable con mis actos y siempre desde la primera convocatoria que me ha hecho el Congreso yo he asistido, incluso sin abogado. Yo no voy a hablar respecto a esas reuniones porque están haciendo un circo de todo esto”, subrayó.

Karem Roca - Diario Correo