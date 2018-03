Oficialismo evalúa reunirse con oposición por el tema de la vacancia

Síguenos en Facebook y YouTube

El legislador Sergio Dávila (Peruanos Por el Kambio) aseguró que desde el oficialismo no descartan iniciar una ronda de diálogos con las distintas bancadas parlamentarias con la finalidad de explicarles que una posible vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski solo afectaría al Perú.

“Nosotros no descartamos la posibilidad de dialogar, nuestro diálogo siempre está en función de que el país no debe parar, no debe frenarse”, manifestó.

En ese sentido, explicó que promover un nuevo pedido de vacancia lo único que genera es “obstrucción al desarrollo” y esto da una mala imagen del Perú ante el mundo.

Por ello, dijo que de concretarse estas reuniones, los argumentos que utilizarían -para evitar que la moción prospere- son demostrar que el país está en un buen despegue económico; dar cuenta que hay 3 mil 500 obras de reconstrucción aún por ejecutar y que se garantizará la continuidad de los proyectos que están paralizados.

Sin embargo, subrayó que la mayoría de grupos parlamentarios están divididos en torno a este tema. “En APP, César Villanueva apoya la vacancia pero parte de su bancada no. Apra y Acción Popular están dividida; Fuerza Popular tomará una decisión después de la Comisión 'Lava Jato', nada está dicho”, finalizó.