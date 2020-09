Diversos integrantes de Acción Popular (AP) deslindaron públicamente con Manuel Merino de Lama y las presuntas llamadas telefónicas que habría realizado a los altos mando de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia del presidente Martín Vizcarra en el Congreso.

El presidente del partido de la lampa, Mesías Guevara, indicó en Twitter que deslindaba públicamente con dichas acciones, las cuales calificó de “antidemocráticas”, y dijo que AP no tiene nada que ver en el tema.

“Como militante de Acción Popular, invoco respeto irrestricto al Estado de derecho y deslindo públicamente con posibles acciones antidemocráticas que habrían realizado algunos congresistas de mi partido. AP está lejos de estas acciones y no lo involucra”, señaló.

En la misma posición, el excongresista Yonhy Lescano enfatizó que el accionar de algunos militantes no puede comprometer al partido y recordó la figura de su fundador y expresidente Fernando Belaunde Terry.

“El actuar individual de algunos militantes no puede comprometer a Acción Popular. En el Congreso disuelto me enfrenté solo a la mafia y yo también represento a Acción Popular; y he deslindado siempre de actuares políticos contrarios al Perú. Presidente Belaunde seguimos en la lucha”, refirió.

Finalmente, el congresistas Hans Troyes (Cajamarca) rechazó el accionar de Merino de Lama –aunque sin mencionar directamente a su colega- y solicitó a la Fiscalía “investigar exhaustivamente” este hecho y sancionar a los responsables.

“Rechazo al actuar de algunos congresistas de mi bancada que lejos de seguir el ejemplo de Fernando Belaunde utilicen prácticas antidemocráticas para desestabilizar la institucionalidad, y solicito a la Fiscalía que se investigue exhaustivamente este hecho y de haber responsables se castigue con todo el peso de la ley. ¡No defendemos ningún tipo de corrupción!”, acotó en Twitter.

Como se recuerda, el portal IDL-Reporteros afirmó que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia de Martín Vizcarra, incluso antes de que se admitiera a trámite la moción en el pleno.

Según detalló, las llamadas se produjeron el último jueves 10 y fue el edecán del presidente del Congreso quien intentó comunicarse telefónicamente con Astudillo y el comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán. Ambos informaron lo ocurrido al ministro Chávez Cresta.