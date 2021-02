El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, reveló haber rechazado una oferta para vacunarse contra el COVID-19 porque no le gustan “los privilegios”.

Recordó que, al ser el postulante de mayor edad en los comicios presidenciales, se encuentra “en situación de inferioridad” frente a los demás postulantes; ya que es más vulnerable al COVID-19.

“Claro, por supuesto, que he recibido propuestas [para vacunarme contra la COVID-19]. Pero no las he aceptado. [...] Estoy en situación de inferioridad frente a los candidatos ya vacunados que pueden ir a encontrarse con la gente. En mi caso tengo que tener más cuidado”, sostuvo en una entrevista con el programa ‘Rumbo al Poder’.

“[No la he aceptado] por la misma razón que no he aceptado pasaportes extranjeros. No me gustan los privilegios. [...] Me han ofrecido pasaportes que no necesitan visa para viajar por el mundo, no como el peruano que requiere de 73 visas si uno quiere moverse alrededor del planeta”, señaló.

De Soto aseguró que denunciará al expresidente Martín Vizcarra por homicidio doloso debido a que ha tenido un accionar como el del capitán de un crucero que “decidió salvarse” y “abandonó el barco”.

“Prestigiosos juristas del mundo han encontrado un precedente [al caso de Vizcarra], el naufragio del crucero Costa Concordia en el Mediterráneo en 2012. El capitán decidió salvarse, abandonó”, indicó.

Hernando de Soto