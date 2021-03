La exministra de Salud, Pilar Mazzetti, reapareció tras semanas de silencio luego de su renuncia al sector tras el destape del escándalo del “vacunagate” y brindó detalles de su vacunación contra la COVID-19 fuera de los ensayos clínicos de Sinopharm.

La presentación de Mazzetti Soler se dio ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Congreso de la República. En su intervención, la exintegrante del gabinete que lidera Violeta Bermúdez consideró que su actuar no tiene vicios de ilegalidad.

“Me parece a mí que no he actuado con de ninguna manera de forma impropia, mucho menos de forma ilegal y mucho menos de forma dolosa. Soy consciente del error político que he cometido, como soy médica y me dicen que la vacuna está dentro del protocolo y yo sé que hay normas dentro de los protocolos para esto, estaba autorizada mi aplicación”, señaló.

“Por consiguiente, me apliqué la vacuna para poder mantener la continuidad de todos. Este error político se ha usado para generar inestabilidad en el sistema que realmente lamento porque el Ministerio de Salud y sus funcionarios están trabajando a fondo”, agregó.

La decisión de la exministra se basó en la experiencia del vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, quien tuvo que ser hospitalizado tras infectarse con COVID-19, pero logró superar la enfermedad.

“La decisión que tomé en ese momento la tomé porque el doctor Ciro Maguiña se hospitalizó y a pesar de que tenía todo en contra, Ciro salió de alta e hizo declaraciones en la primera semana de enero indicando que se había vacunado e inmediatamente traté de averiguar cómo era esta vacuna porque el ministerio ya estaba en problemas serios en cuanto afectación”, comentó.

Fue en ese momento en el que Mazzetti ordenó a su asistente investigar de qué trataba la vacunación del personal de salud relacionado al ensayo, pero sin ser parte de los voluntarios. Es así que uno de los investigadores principales le informó que habían vacunas.

“No pensé más, pregunté a los vices, los dos vices me informaron que ellos se habían vacunado. Lo pregunté en enero, antes de vacunarme. Esa conversación no ha surgido en ningún momento previo (...). Es cierto que cometí el error político de no preguntar a qué se refería con personal relacionado”, dijo.

Mazzetti consideró que su inmunización se realizó de forma “transparente”, debido a que no ocultó al personal que la asistió. Su vacunación con las dosis de Sinopharm se llevó a cabo en su casa, a raíz de que se sentía “cansada”.

