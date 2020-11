El vicepresidente del Congreso de la República, Luis Valdez, se pronunció sobre las declaraciones del mandatario Martín Vizcarra, quien esta mañana indicó que está dispuesto ir esta semana y no el 9 de noviembre al Pparlamento para responder ante su segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente.

Ante esto, Valdez señaló que modificar esos plazos es imposible. Añadió que el debate está previsto para este lunes 9 de noviembre debido a que es un procedimiento que lo establece el Reglamento del Congreso.

“Ese procedimiento de la vacancia es un procedimiento altamente solemne que no se puede cambiar ni variar sin seguir los procedimientos que establece el reglamento del Congreso y la Constitución Política. Quien determina la fecha de presentación de un presidente frente a este tipo de procesos es el pleno del Congreso, no lo hace el presidente, no lo hace la Mesa Directiva ni la bancada, ni quien solicita este pedido de vacancia”, declaró en diálogo con Canal N.

Valdez sobre pedido para debatir vacancia esta semana: “Modificar esos plazos es imposible”. (Video: Canal N)

Asimismo, el legislador enfatizó que el presidente de Consejos de Ministros, Walter Martos, o el mandatario Vizcarra debieron comunicarse a tiempo con Manuel Merino para estos cambios de fechas.

“Modificar esos plazos hoy materialmente es imposible, porque tendría que convocarse un pleno para determinar una nueva fecha y eso por los tiempos me parece inapropiado. Yo creo que, en todo caso el presidente de Consejos de Ministros (Walter Martos) o el presidente Vizcarra debió comunicarse con el presidente del Congreso (Manuel Merino) para coordinar la fecha como siempre se ha hecho, pero en esta oportunidad me parece que no ha habido ese reflejo del Palacio de Gobierno”, añadió.

Este lunes 2 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó por mayoría, con 60 votos, que se admita a debate la moción de vacancia que presentó la bancada de Unión por el Perú, con respaldo de Acción Popular, Frente Amplio y Podemos Perú.

Como parte de este debate, el pleno podrá recibir al mandatario o a su abogado para que ejerza su derecho de defensa. Tras la votación del lunes, el Parlamento definió que la fecha de esta sesión sea el 9 de noviembre, el próximo lunes.