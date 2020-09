El congresista Luis Valdez, primer vicepresidente del Parlamento, consideró como “paradójico” que el presidente Martín Vizcarra impulse la reforma política y, hasta el momento, no haya confirmado su presencia ante el Parlamento en la sesión de este viernes en la que tendrá que dar sus argumentos por la moción de vacancia en su contra.

“En principio es paradójico que se hable de reforma política y no se quiera predicar con el ejemplo. La transparencia y la decencia no admiten excepción, mucho menos de quien administra los recursos públicos y también el discurso público, así que mañana esperamos al jefe de Gobierno […] con la firme convicción de que las cosas no van bien y merecen mejorar”, afirmó en Canal N.

Valdez señaló que sería “sano” para el mandatario comparecer ante el Parlamento y “esclarecer” las dudas tras la difusión de audios en los que se le escucha coordinando con exfuncionarias de Palacio de Gobierno sobre el caso ‘Richard Swing’.

“Creo que sería sano y una gran oportunidad para que el presidente Vizcarra pueda comparecer frente a la representación nacional y esclarecer denuncias, hechos, que pueden ser tendenciosas, que pueden ser arbitrarias y por eso es que este control político que tiene como competencia el Congreso da la oportunidad a que autoridades con la investidura del presidente puedan hacer sus descargos”, precisó.

“Qué mejor oportunidad que esta y más aún de un gobierno que ha venido impulsando la reforma política y que hoy le toca predicar con el ejemplo”, agregó el legislador.

Finalmente, hizo un llamado a la calma a la ciudadanía y aseveró que el Congreso estará “a la altura de las circunstancias" en la evaluación de la moción de vacancia contra el jefe de Estado.