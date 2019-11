Vásquez sobre renuncia de Montenegro a APP: "A lo mejor quiere postular a una candidatura"

Síguenos en Facebook

César Vásquez, integrante del Congreso de la República disuelto, consideró que la renuncia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, a su militancia en Alianza para el Progreso (APP) se veía venir y deslizó algunas razones.

"Ya era crónica de una muerte anunciada. Era obvio que se sentía incomoda ya y que tenía algunas diferencias no solamente con los integrantes de la bancada y con el partido en sí, diferencias que ella obviamente no ha sabido manejar dentro del marco democrático (…) No ha tenido el tino", aseveró.

En Canal N, refirió que si bien respeta a Montenegro y a su trayectoria política como una de las fundadoras de APP, deslizó que detrás de su renuncia anunciada hoy existirían otras razones de fondo.

"Respeto mucho a Gloria, su trayectoria, es una de las caras visibles del partido y de la bancada, una de las personas con las que se inició a formar el partido hace casi 18 años, pero creo que con la experiencia que tiene, porque ya no es nueva, las decisiones que ha tomado van más allá de las discrepancias que puede haber", señaló.

"A lo mejor sean sus cálculos políticos próximos y eso es respetable. A lo mejor quiere postular a una candidatura y quiere estar suelta en plaza para poder hacerlo, sin ninguna atadura a un partido político nacional que obviamente tras sus internas tiene que ir definiendo a sus candidatos", añadió.

En ese sentido, Vásquez remarcó que las discrepancias que Montenegro tuvo con la bancada de APP "las debió conversar internamente, no hacerlas públicas".

Como se recuerda, a través de una carta, Gloria Montenegro anunció que decidió presentar su dimisión "con la conciencia tranquila" de haber respetado los principios partidarios de APP como congresista de la República.

"Mi decisión se desprende de la necesidad de no discrepar frente a modos distintos de interpretar estos principios y valores democráticos. No es mi deseo ser la frecuente voz singular y discordante en una agrupación política cuyas finalidades partidarias no han sido comprendidas en su total magnitud por un sector del partido", señaló.

La renuncia de Gloria Montenegro a APP se produjo luego que el secretario general de la agrupación, Luis Valdez, afirmara que su partido tiene las puertas abiertas en caso de que algún militante, como Montenegro, se sienta incómodo y quiera abandonar la agrupación política.