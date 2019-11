Vela sobre aportes de Credicorp: "Revela modus operandi de una organización criminal"

Síguenos en Facebook

El fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, consideró que la revelación de aportes de Credicorp a Keiko Fujimori por US$3,65 millones en la campaña presidencial del 2011 revela el "modus operandi de una organización criminal".

"Para nosotros ha sido una diligencia muy interesante y productiva porque revela el modus operandi de una organización criminal. Este modus operandi manejaba grandes y exorbitantes sumas de dinero y eludían los sistemas de prevención anti lavado para poder recaudar fondos, cuya procedencia podría ser dudosa o ilícita propiamente dicha", expresó.

En Canal N, explicó que la declaración de Dionisio Romero Paoletti posiciona la línea de investigación del Ministerio Público, respecto a que Odebrecht entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori y otros US$200 mil adicionales a través de la Confiep.

"Posicionan en la línea de investigación del Ministerio Público un avance maduro e interesante a lo que nosotros hemos venido sosteniendo: que la empresa Odebrecht aportó un millón de dólares a la campaña de la señora Fujimori provenientes de la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas", expresó.

"200 mil dólares se encausaron como aporte a la Confiep, que indirectamente era un aporte que se encaminaría para el beneficio de su campaña. La información que ha sido aportada es sumamente valiosa para los avances del Equipo Especial y consolidan la hipótesis del equipo del doctor Pérez", añadió.

Vela Barba también refirió que en este caso en particular queda demostrado que Keiko Fujimori estaba al tanto del dinero que ingresó a su campaña, lo que coincide con lo que declaró Jorge Yoshiyama ante el fiscal José Domingo Pérez en días pasados.

"Por primera vez está claudicando respecto a la aceptación de un aporte de esta naturaleza y en estas condiciones, porque la señora Fujimori nunca ha aceptado estos aportes", manifestó.

"De hecho, si habría aceptado estos aportes tendría que haber aceptado también que la rendición de cuentas ante la ONPE fue falsa y también tendría que aceptar que el método del 'pitufeo' también era parte de la modalidad de la modalidad dentro de la fase de ensombrecimiento de estas cantidades de dinero que fueron ilícitamente recibidas", remarcó.

Como se recuerda, el empresario Dionisio Romero Paoletti señala declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que Credicorp Ltd. realizó varias donaciones de dinero a Keiko Fujimori para impedir que Hugo Chávez expandiera el "nefasto chavismo" en América Latina a través de su apoyo a Ollanta Humala.

"El Perú se había vuelto un objetivo crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno 'La Gran Transformación'. En este escenario, consideramos que era responsabilidad de Credicorp, como empresa líder del país, apoyar la alternativa política que, según las encuestas, tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela", indicó.

"Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia", detalló.

Del mismo modo, Romero Paoletti también reveló que Credicorp realizó aportes a las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, por considerar que ambos "promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creemos".