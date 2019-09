Velásquez Quesquén: "Martín Vizcarra entendió que no puede infringir la Constitución"

Síguenos en Facebook

El congresista de la Célula Parlamentaria Aprista Javier Velásquez Quesquén dijo que lo positivo del mensaje a la Nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, es que "entendió que no puede infringir la Constitución". Sin embargo, le pareció que sus actitud fue "ofensiva" al anunciar solicitará cuestión de confianza.

"Del tema formal me parece que con actitudes ofensivas, agraviando a los candidatos del Tribunal (Constitucional) y al Congreso, hay que proscribir de un jefe de Estado de ese tipo de discurso. Él ha ido hasta Naciones Unidas a hablar del adelanto de elecciones y hoy ya no habló nada. Lo positivo es que ha entendido de que él no puede infringir la Constitución", expresó a Correo.

Asimismo, indicó que si el mandatario no salió al frente con los integrantes del Gabinete de Ministros fue porque muchos no han querido "ir a entregar sus cabezas con confianza" y "porque saben que la distracción a la Constitución generan consecuencias jurídicas". "Me alegro que no haya salido al límite de la Constitución", agregó.

El legislador aprista también considera que el Congreso "tiene que recibir" el planteamiento de cuestión de confianza, y que verán si el Ejecutivo puede cambiar las reglas de juego para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo.

"Lo que no va a poder cambiar es la votación, cualquiera que sea el mecanismo de votación son 87, de ahí van a mandar a correlación de fuerzas y la responsabilidad de cada parlamentario. Me parece que el presidente está mal asesorado y creo que hoy día debió plantear una agenda propositiva", manifestó a este medio.

Por otro lado, Velásquez Quesquén consideró que la magistrada del TC, Marianella Ledesma, quien reveló en una entrevista con 'Hildebrandt en sus trece' que le habrían propuesto votar a favor del hábeas corpus presentado por la hermana de Keiko Fujimori para que no cambien a los integrantes del máximo órgano constitucional, debería denunciar públicamente a la persona que le hizo tal proposición.

"La respetable magistrada, doctora Ledesma, debe tener la valentía de salir y denunciar eso públicamente, quién ha sido el que le ha hecho esa propuesta indecorosa, condenable y que debería denunciarla. Si no lo hace hasta el día lunes, creo que lo que se está buscando es impedir (elección a los miembros del TC). Si ella dice el nombre de la persona que le ha propuesto, sería gravísimo, pero si no lo hace entonces veremos que hay mecanismos externos para tratar de impedir la elección de los miembros del TC, para que ellos se quieran quedar. Ellos sin días fuera del mandato, debieron irse el 3 de junio", indicó.