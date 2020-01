Verónika Mendoza, líder de la agrupación política Nuevo Perú, se refirió a la situación de Julio Guzmán tras la difusión de un polémico video en el que presuntamente huye de un incendio en un departamento de Miraflores. De esta manera, Mendoza consideró que el líder del Partido Morado debe “aclarar los hechos”.

“Yo no me voy a meter a escarbar ni especular sobre las intimidades del señor Guzmán, pero sí creo que es importante que aclare esta situación de la presumible huida frente a una situación de riesgo de otra persona y, sobre todo, políticamente hablando, lo que más me preocupa es esta pretensión de neutralidad permanente para quedar bien con todo el mundo en situaciones en las que sí creo que hay que tomar claramente partido”, afirmó en Exitosa Radio.

Además, Mendoza destacó la importancia de tomar posición frente a casos relacionados a la violencia contra la mujer, el machismo, casos de abuso sexual, feminicidio, entre otros.

En ese sentido, indicó que la denuncia por violencia familiar contra Daniel Mora, quien permanece en carrera para las próximas elecciones por el Partido Morado, “confirma que el machismo es un problema estructural y transversal a todos los sectores de la sociedad y todas las fuerzas políticas”.

“Hay que decirlo, aunque nos duela, con claridad y por eso mismo todas las fuerzas que queremos un cambio y defendemos los derechos de la gente, tenemos que estar firmes y claros en defender el enfoque de género que no es otra cosa que educar para la igualdad, para erradicar esta ciencia machista, que tanto daño nos hace”, destacó.

Como se recuerda, el pasado jueves 16 de enero, Daniel Mora renunció a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado, luego de que se hiciese público que el 29 de marzo del 2019 su esposa lo denunció por violencia familiar.

-“No nos van a amedrentar”-

Verónika Mendoza consideró que el robo registrado al local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en Breña, busca amedrentarlos y aseguró que no tienen miedo y continuarán con sus propuestas.

“Han ingresado a nuestro local, pero solamente se han llevado mi CPU, donde yo trabajo y el disco duro de nuestra jefa de prensa, habiendo otros bienes como una cámara fotográfica, que ni siquiera les ha interesado […] Esto lo que nos da a entender es que están buscando información comprometedora que no van a encontrar porque no tenemos nada que esconder, pero sobre todo buscan amedrentarnos y desde aquí les quiero decir que no les tenemos miedo”, dijo.

El último lunes, Álvaro Campaña, miembro del equipo de Juntos por el Perú, denunció en la Comisaría de Breña el robo de dos discos duros de las computadoras que pertenecen al comando de campaña del partido en el local ubicado en la Plaza Bolognesi.