Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, sostuvo que el Gobierno respetará la autonomía con la cual debe ejercer sus funciones la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en los procesos disciplinarios que ha iniciado contra siete magistrados supremos, incluyendo a Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y otros.

“Somos respetuosos de la autonomía y la discrecionalidad que tiene la JNJ y que las decisiones que puedan tomar sean siempre pensando en fortalecer nuestra institucionalidad y dar un mensaje de confianza a la ciudadanía”, señaló en declaraciones a la prensa.

Este jueves 20 de febrero, la JNJ confirmó que inició procesos disciplinarios inmediatos contra dos fiscales supremos: Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, así como a dos jueces supremos: Martín Hurtado y Aldo Figueroa.

Asimismo, inició una investigación preliminar contra el exjefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Vicente Walde Jáuregui, y los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero.

“Es una tarea bastante delicada y ardua que tiene que asumir la nueva JNJ [...] estas labores de investigación e indagación que tienen que hacer con distintos funcionarios del sistema de justicia, dentro de su autonomía y dentro de los procedimientos incubados contra estos altos funcionarios. Esperamos que responda a la expectativas que, con legitimidad, se ha despertado en la ciudadanía sobre su labor”, añadió el primer ministro.

Vicente Zeballos declaró esto luego de participar en una reunión con representantes de la virtual bancada elegida de Somos Perú para, según señaló, expresar ejes temáticos que pueden ser considerados como una agenda en común entre el Ejecutivo y el Congreso. En esta cita también participó la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

Respaldo a la ministra Alva

El primer ministro expresó su respaldo a la titular del MEF y cuestionó las expresiones que fueron difundidas a través del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ emitidas por el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta.

“De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos innobles e impropios de un alto funcionario del Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva”, señaló Zeballos.

Según el informe del semanario, Paredes Lanatta dijo a una persona no identificada que había cuestionado a Alva por no haber asumido la deuda de US$1.500 millones que contrajo Petroperú por la modernización de la refinería de Talara.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable [...] A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, fueron las palabras del presidente de Petroperú, registradas en audios que los cuales el funcionario reconoció su voz.

Vicente Zeballos evitó comentar si se tomará a nivel de Gobierno alguna decisión sobre la permanencia de Carlos Paredes Lanatta a la cabeza de Petroperú o sobre la situación de la refinería de Talara.

“Permítannos evaluarlo y tomar la decisión más pertinente, siempre pensando en el beneficio del país [¿La refinería de Talara o la permanencia del presidente de Petroperú?] Todo, todo en su real contexto”, manifestó.

La ministra María Antonieta Alva evitó declarar sobre los audios de Carlos Paredes Lanatta ante la prensa.