El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó que está disposición del Congreso para presentarse ante el Pleno para exponer su plan de gobierno y las medidas tomadas frente al avance del COVID-19.

Durante su presentación ante la Red de Comunicación Regional, Zeballos señaló que en las últimas semanas de abril visitó al titular del Legislativo, Manuel Merino de Lama, para manifestarle su postura.

“Le he dicho y he dejado un documento escrito recogiendo estos mensajes. Ahora la disposición la tiene el Congreso, entiendo que quizá una limitación sea que no puede haber, por el momento, reuniones de carácter presencial”, dijo.

El jefe del Gabinete Ministerial dijo que si bien Ejecutivo y Legislativo tienen su propia agenda, hoy más que nunca las circunstancias reclaman que exista una agenda país, donde todos los órganos constitucionales autónomos del país estén comprometidos.

“Está en disposición de ellos. De nuestra parte existe la mejor voluntad de ir no solo a expresar ante el Congreso nuestras acciones durante el interregno, sino también explicar lo que hemos dispuesto e implementado en esta emergencia por el virus. Yo he sido congresista y entiendo la dimensión de que haya una buena relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo”, aseguró.

Cabe indicar que esta semana, Merino dijo que está coordinando con la PCM para que el gabinete ministerial se presente, ya sea virtual o presencialmente, ante el pleno entre los días 20 y 26 de mayo.