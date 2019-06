Vicente Zeballos: No hay ni un solo acto del presidente Vizcarra al margen de la Constitución

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, defendió la determinación del presidente Martín Vizcarra sobre el plazo para la aprobación de los proyectos de ley sobre la reforma política que vence el próximo 15 de junio.

En diálogo con 'Agenda Política' de Canal N, aseguró que no hay ninguna norma que prohíbe proponer un tiempo máximo para dar luz verde a los dictámenes.

Además, consideró que lo que no está prohibido en la Carta Magna, está permitido. "No hay ni una norma en la Constitución que prohíbe al Ejecutivo proponer un plazo, y eso es lo que ha hecho el Ejecutivo. No hemos salido de la propuesta porque el primer documento que ha presentado el premier es una petición de hora y fecha de la presentación. ¿Cómo se va a consolidar esta petición de cuestión de confianza? a través de su presentación ante el Pleno", sostuvo.

"Determinación de Villanueva se tomó de la manera más tranquila"

En otro momento, Vicente Zeballos recordó que cuando César Villanuera era jefe de Gabinete presentó cuatro proyectos de ley sobre la reforma política y fijó una fecha como límite para su aprobación y, precisó que ningún legislador ni político tuvo cuestionamientos en su contra.

"El 19 de septiembre va don César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros al Congreso y les dijo las cuatro reformas y en cuanto a plazos, habló del 9 de octubre porque teníamos el 9 de diciembre las elecciones regionales. No hubo ninguna alteración, ningún impacto (de decir) es un autoritarismo, es inconstitucional. En absoluto", refirió.

En ese sentido, manifestó que la determinación de Villanueva se tomó de la manera más tranquila, democrática y madura, debido a lo a lo cuál, no comprende los calificativos en contra del jefe de Estado.

"Se tomó de la manera más tranquila, democrática y madura, no entiendo por qué de un tiempo a esta parte, hay algunas voces que dicen el autoritarismo del presidente Vizcarra. No hay ni un solo acto del presidente que esté al margen de la Constitución", remarcó.