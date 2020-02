Vicente Zevallos, presidente del Consejo de Ministros, sostuvo que el Gobierno de Martín Vizcarra no entabla negociaciones con corruptos. Esto tras haber sido consultado sobre el comunicado de la empresa constructora Odebrecht, en el que expresa su voluntad de acordar una solución a la demanda arbitral presentada en contra del Estado peruano por el Gasoducto Sur Peruano. (GSP).

“El Gobierno no negocia con corruptos, lo que sí le digo es que la defensa corresponde asumirla a la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y, denlo por descontado, ya tenemos en el mismo Gasoducto un contencioso arbitral planteado por Enagás, la misma defensa que esta viendo este caso la asumirá en el caso de Obdebrecht”, manifestó a los medios desde Loreto.

Este viernes la constructora brasileña emitió un comunicado señalando que, pese a la demanda por US$1,200 millones de indemnización en contra del Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), continúa “totalmente dispuesta” a “suspender y hasta cancelar el proceso arbitral”.

Zevallos calificó de “pretenciosa” la postura de la empresa Odebrecht de recurrir a un arbitraje internacional, pese a haber firmado un acuerdo de colaboración en el que reconoce haber cometido delitos de corrupción en diferentes casos, entre ellos, el de GSP.

“Esperemos que se pueda corregir cuanto antes. (...) Confiamos [en una decisión a favor del Estado peruano] porque haremos una sólida defensa, pero también porque tenemos sólidos argumentos fácticos como de derecho”, agregó.

Asimismo manifestó su preocupación por los plazos que se manejarían en caso de recurrir a un proceso arbitral internacional.

“Un proceso arbitral es bastante complejo y muy dilatado en sus plazos, por ejemplo, en el caso de la demanda de Enagás (ante el Estado peruano) que atiene el Ciadi, este emitirá su laudo en diciembre 2022”, refirió.

En la misma línea, el mandatario Martín Vizcarra señaló este viernes que el recurso que plantea la empresa extranjera “no cuenta con ningún sustento”.

“Una demanda en la que nosotros no encontramos absolutamente ningún sustento, porque en ese momento, el 2017, las causas eran absolutamente imputables al contratista, no había cumplido con su compromiso en el cierre financiero. Vencido el plazo, con todo derecho y justificación, el Estado peruano caduca ese contrato. Ahora Odebrecht hace una demanda que no tiene para nosotros ninguna justificación”, sostuvo en declaraciones a la prensa desde Arequipa.