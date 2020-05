El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos respondió este jueves a las críticas contra el contenido de “Aprendo en casa” debido a la inclusión del documental ‘Los castellanos del Perú’ y lamentó que “se distorsione la verdad de los hechos”.

Descartó que el contenido educativo vaya a ser modificado y cuestionó que se utilice "con cierta ligereza el cliché de comunista, de marxista" en las decisiones que adopta el Poder Ejecutivo.

“Somos pluriculturales, es más, este producto [el video de Castellanos del Perú] que está siendo fuertemente criticado [...] es un buen producto que responde a una realidad. Yo lamento que se trate de construir un nivel de conjeturas que distorsionan la verdad de los hechos”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

“Creo que es una propuesta bastante objetiva, muy prudente con la realidad del país y lamentablemente hay pensamientos muy sesgados que le ponen objeción a toda la buena intención que se intenta proponer. De un tiempo a esta parte no sé por qué fluye con cierta ligereza el cliché de comunista, de marxista en cualquiera que sea la decisión que tomemos como Gobierno”, señaló.

En esa línea, Zeballos dijo creer que el país debería de superar dichos calificativos “bastante retrógradas” y asumir su carácter “pluricultural”.

Falta de decretos en el sector Cultura

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros se refirió a la no emisión de decretos legislativos en el marco de las facultades delegadas por el Congreso por el Ministerio de Cultura. Explicó que este hecho no significa que el Gobierno no tenga interés en la cultura.

“[La falta de decretos] de ninguna manera, puede ser leído como que no tenemos interés en la cultura, no, tenemos todo un mecanismo normativo para poder corregir esta situación. Nos hemos reunido el día de ayer con la ministra de Cultura, hemos compartido esta inquietud, y obviamente tenemos que saber escuchar, no somos dueños de la verdad”, manifestó.

Explicó que el Ministerio de Cultura tenía 3 proyectos de decreto que no llegaron al Consejo de Ministros porque no pasaron “por las instancias previas que tenemos que supervisan la calidad de las normas”.