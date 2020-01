El titular de la PCM, Vicente Zeballos, consideró este martes que “una denuncia no implica responsabilidad”, respecto al titular de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, vinculado en el caso del Hospital Regional de Moquegua.

Aseguró que el hecho de que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua haya dispuesto la reapertura de una investigación preliminar contra Trujillo, no mella la lucha contra la corrupción de parte del gobierno de Martín Vizcarra.

“[¿La investigación contra Edmer Trujillo no menoscaba la lucha contra la corrupción?] No, en el sentido contrario, esto en absoluto menoscaba la integridad y la lucha contra la corrupción. Obviamente hay una denuncia y no implica responsabilidad”, afirmó Zeballos a la prensa.

Además, recordó que este caso ya fue investigado “hasta en dos oportunidades por el Ministerio Público” y a raíz de un informe de la Contraloría se ha dispuesto una tercera investigación preliminar.

“Todavía no hay una responsabilidad que pueda poner en tela de juicio el trabajo del ministro de Transportes”, aseveró el primer ministro.

Agregó que si Trujillo continúa en el cargo es porque goza de la confianza del Ejecutivo “y por eso continúa en funciones”.

Finalmente, Zeballos refirió que el mensaje de lucha contra la corrupción como uno de los pilares de la gestión presidencial “no está en tela de juicio”.

“La lucha, el quehacer, la responsabilidad política, funcional que tiene el presidente es abierta y manifiesta de integridad y lucha contra la corrupción. Ahora, que un funcionario esté observado a instancia de un informe de la Contraloría, tiene que dilucidarse en las instancias que corresponde y en este caso aún está pendiente la investigación en su fase preliminar”, dijo.

Como se recuerda, la decisión de la fiscalía de reabrir una investigación preliminar contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, y otros exfuncionarios, es por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Esto a raíz de la aparición de nuevos elementos de convicción revelados por El Comercio, que son parte de un reciente informe de la Contraloría y en el que se detalla que Trujillo, como gerente general del Gobierno Regional de Moquegua, autorizó el pago de S/41’869.086 al consorcio encargado de la construcción del hospital.

Este desembolso se hizo en menos de 24 horas, entre el 30 y 31 de diciembre del 2014, cuando culminaba la gestión de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua. Para la Contraloría, ese pago fue irregular.